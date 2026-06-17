近畿地方は広く梅雨の晴れ間が続いていますが、今日17日の夕方から18日(木)にかけては所々で雨が降る見込みです。大阪や京都などでは19日(金)が貴重な洗濯のチャンスです。20日(土)から雨の降る日が増えて、梅雨本番へと移行するため、日差しのある時間を有効に活用してください。

18日まで急な雨や雷雨に注意 19日は洗濯のチャンスも

今日17日は、日本の南海上に延びる梅雨前線が近づくため、夕方からは近畿南部を中心に雨のエリアが広がり、中部や北部でも雨の降る所があるでしょう。18日(木)は、前線がやや南下するものの、湿った空気や上空に寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定になる見込みです。中国山地周辺〜京都〜滋賀を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。

19日(金)は大気の不安定な状態は次第に解消されるでしょう。近畿南部で雨の降る所がありますが、大阪や京都など中部と北部では時折日差しが届き、貴重な洗濯のチャンスとなりそうです。





また、19日にかけてはかなり蒸し暑くなるため、熱中症に厳重な警戒が必要です。

週末(20日21日)は広く雨 土曜日は雨が強まる所も

20日(土)は、梅雨前線や低気圧の影響で、近畿では広く雨が降る見込みです。暖かく湿った空気の流れ込みが強まり、雷を伴って雨脚の強まる所があるでしょう。近畿南部を中心に雨量が多くなる所もある見込みです。

21日(日)も雨が降りやすく、お出かけには雨具が必須です。

22日(月)以降も、前線や湿った空気の影響で雨の降る日が多いでしょう。

6月の終わりにかけて梅雨らしい天気が続く

6月の終わりにかけて梅雨前線が本州付近に停滞しやすく、近畿では曇りや雨の日が続く見込みです。湿度が高く、蒸し暑さを感じる日が多いでしょう。



梅雨本番を迎え、前線の位置によって天気や雨の降り方、体感温度が変わりやすい時期です。傘マークが続く中でも天気が持ち直すタイミングはありそうですので、洗濯のチャンスは最新の情報で確認するのがおすすめです。