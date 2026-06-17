AKB48小栗有以、お菓子大好きな後輩メンバーへ健康指導「野菜食べられないなら青汁飲みな！」 アイドルの健康事情を告白
アイドルグループ・AKB48の小栗有以（24）・行天優莉奈（27）・下尾みう（25）・山内瑞葵（24）が17日、秋葉原で行われた『新ビオフェルミンS錠「AKB整腸部」サンプリングイベント』に登場し、集まったファンへ商品をアピールした。イベント前にはメディアの取材に応じ、“腸活”をはじめとした健康・美容への意識について語った。
【ソロショット】ほっぺに手をぎゅっかわいくポーズをする小栗有以
――実際に取り組んでいる腸活は？
【下尾】納豆食べるとおなかにいいって聞いて、試してみたりしています！
【行天】私はお野菜が元々あんまり得意じゃなかったんですけど、今回を機にキャベツとかキノコとか食べるように意識するようになりました。自分なりに調理して、腸活を心がけるようになりました。
【山内】最近やっているのはグルテンフリーです。小麦メインの食事をあまりとってなくて、お米とかさつまいもとか中心にとっています。あと、めかぶもすごい腸活にいいってよく聞いて、めかぶに最近はまっています（笑）。
【下尾】劇場の冷蔵庫にめかぶが大量に入ってて、誰のだ？ってなったらずっきーのでした（笑）
【小栗】私はもずく派です（笑）。もずくのパックを、自分家の冷蔵庫に大量にストックしてて。現場とかにそのままバッグに入れて持ち歩いています（笑）。
――腸活を通して、いい変化はありましたか？
【山内】私はパフォーマンスする上で体が軽くなった感じはすごい実感します。ジャンプする時とかも、宙に浮いてるんじゃないかってくらい身軽に誰よりも高く跳べるようになりました（笑）。それぐらい元気になります！
【下尾】私はお腹出しが一番多いんですけど、腸活部が始まってお腹を整えるようになってスラッとしてきたので、「今日のお腹きれいだったね」ってファンの人に言ってもらえるようになりました。
【行天】海外に行ってちょっとポヨンってなったんですけど、日本に帰ってきて自炊をメインにするようになってから、すごく腸内環境が整ってすっきりするようになりました。
【小栗有以】体が軽くなるのはもちろんなんですけど、私はメンタルも安定するなと思います。腸が整うと毎朝もすっきり起きられるし、夜もよく眠れる。心の起伏が激しいことがないなと感じているのは、常に整腸を心掛けているからなのかなと思いました。
若い後輩ちゃんはお菓子が好きで、食生活がめっちゃ乱れているので、私が指導しています。佐藤綺星ちゃんや、八木愛月ちゃんとか（笑）。みんなお菓子が本当に好きなので、「野菜食べな！」「野菜食べられないなら青汁飲みな！」と言って、健康を整えるようにしてます。
【メンバー】お母さんじゃん（笑）
――デビュー当時と比べて健康面や体力面で何か変わってきたことや、意識するようになったことはありますか？
【行天】デビューした時は、ご飯よりお菓子の量の方が多くて（笑）。ホテル生活も多かったので、晩御飯が菓子パンとかのときもあったんですけど、大人になって一人暮らしで自炊を始めてから、昔よりは調理の仕方によって食べられるようになった野菜が増えたのは成長したなって思いました。
【下尾】私は13歳から活動してるんですけど、東京で一人になると不規則なご飯になってしまうことが多くて。なので、おばあちゃん手作りのお味噌を東京に持ってきて、お味噌汁をよく作るようになりました。それだけでも肌のツヤがよくなる気がして、おばあちゃんのお味噌に感謝です。もう5年ぐらい続けていて、毎年作ってくれるので、いつか私が継承できるように習いたいと思います。
【山内】私も加入した当初は食生活を全然気にしていなくて、3公演やって1日4食とか普通にしていたんですけど、大人になって年齢も重ねて1公演やるだけで体力の消費を感じることも増えていて。でもその分、味覚も大人になって、昔食べられなかった納豆も食べられるようになったり、味覚が自然と健康になっていって、選ぶものも健康的なものを自然と選ぶようになっています。
【小栗】私は、当時12歳の時は全然まだ整腸に興味がなかったんですけど、やっぱり一緒に活動していくメンバーや先輩を見ているとみんなきれいで、「私もこうなりたい！」って思ってどんどん美容への意識が高まっていきました。
――美容について意識している先輩はいらっしゃいますか？
【小栗】特に、前田敦子さんは最近さらにきれいになられて、美容の意識が高まっているということもおっしゃられていたので、その記事などを参考にさせていただいています。
――最後に整腸部の活動に向けての意気込みをお願いします！
【小栗】私は整腸部の部長として、メンバーみんなの整腸を一緒にサポートしたいなと思いますし、整腸すると心と体どちらも健康的になるので、ファンの皆さんと一緒に健康を意識して、“整腸”部を通して一緒に“成長”していきたいなと思います！
【ソロショット】ほっぺに手をぎゅっかわいくポーズをする小栗有以
――実際に取り組んでいる腸活は？
【下尾】納豆食べるとおなかにいいって聞いて、試してみたりしています！
【山内】最近やっているのはグルテンフリーです。小麦メインの食事をあまりとってなくて、お米とかさつまいもとか中心にとっています。あと、めかぶもすごい腸活にいいってよく聞いて、めかぶに最近はまっています（笑）。
【下尾】劇場の冷蔵庫にめかぶが大量に入ってて、誰のだ？ってなったらずっきーのでした（笑）
【小栗】私はもずく派です（笑）。もずくのパックを、自分家の冷蔵庫に大量にストックしてて。現場とかにそのままバッグに入れて持ち歩いています（笑）。
――腸活を通して、いい変化はありましたか？
【山内】私はパフォーマンスする上で体が軽くなった感じはすごい実感します。ジャンプする時とかも、宙に浮いてるんじゃないかってくらい身軽に誰よりも高く跳べるようになりました（笑）。それぐらい元気になります！
【下尾】私はお腹出しが一番多いんですけど、腸活部が始まってお腹を整えるようになってスラッとしてきたので、「今日のお腹きれいだったね」ってファンの人に言ってもらえるようになりました。
【行天】海外に行ってちょっとポヨンってなったんですけど、日本に帰ってきて自炊をメインにするようになってから、すごく腸内環境が整ってすっきりするようになりました。
【小栗有以】体が軽くなるのはもちろんなんですけど、私はメンタルも安定するなと思います。腸が整うと毎朝もすっきり起きられるし、夜もよく眠れる。心の起伏が激しいことがないなと感じているのは、常に整腸を心掛けているからなのかなと思いました。
若い後輩ちゃんはお菓子が好きで、食生活がめっちゃ乱れているので、私が指導しています。佐藤綺星ちゃんや、八木愛月ちゃんとか（笑）。みんなお菓子が本当に好きなので、「野菜食べな！」「野菜食べられないなら青汁飲みな！」と言って、健康を整えるようにしてます。
【メンバー】お母さんじゃん（笑）
――デビュー当時と比べて健康面や体力面で何か変わってきたことや、意識するようになったことはありますか？
【行天】デビューした時は、ご飯よりお菓子の量の方が多くて（笑）。ホテル生活も多かったので、晩御飯が菓子パンとかのときもあったんですけど、大人になって一人暮らしで自炊を始めてから、昔よりは調理の仕方によって食べられるようになった野菜が増えたのは成長したなって思いました。
【下尾】私は13歳から活動してるんですけど、東京で一人になると不規則なご飯になってしまうことが多くて。なので、おばあちゃん手作りのお味噌を東京に持ってきて、お味噌汁をよく作るようになりました。それだけでも肌のツヤがよくなる気がして、おばあちゃんのお味噌に感謝です。もう5年ぐらい続けていて、毎年作ってくれるので、いつか私が継承できるように習いたいと思います。
【山内】私も加入した当初は食生活を全然気にしていなくて、3公演やって1日4食とか普通にしていたんですけど、大人になって年齢も重ねて1公演やるだけで体力の消費を感じることも増えていて。でもその分、味覚も大人になって、昔食べられなかった納豆も食べられるようになったり、味覚が自然と健康になっていって、選ぶものも健康的なものを自然と選ぶようになっています。
【小栗】私は、当時12歳の時は全然まだ整腸に興味がなかったんですけど、やっぱり一緒に活動していくメンバーや先輩を見ているとみんなきれいで、「私もこうなりたい！」って思ってどんどん美容への意識が高まっていきました。
――美容について意識している先輩はいらっしゃいますか？
【小栗】特に、前田敦子さんは最近さらにきれいになられて、美容の意識が高まっているということもおっしゃられていたので、その記事などを参考にさせていただいています。
――最後に整腸部の活動に向けての意気込みをお願いします！
【小栗】私は整腸部の部長として、メンバーみんなの整腸を一緒にサポートしたいなと思いますし、整腸すると心と体どちらも健康的になるので、ファンの皆さんと一緒に健康を意識して、“整腸”部を通して一緒に“成長”していきたいなと思います！