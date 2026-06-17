AKB48小栗有以、お菓子大好きな後輩メンバーへ健康指導「野菜食べられないなら青汁飲みな！」 アイドルの健康事情を告白

AKB48小栗有以、お菓子大好きな後輩メンバーへ健康指導「野菜食べられないなら青汁飲みな！」 アイドルの健康事情を告白