きょう午前、東京・葛飾区で、2人乗りのバイクがミキサー車にぶつかる事故があり、バイクの後部座席の男性が死亡しました。ミキサー車は一時、その場から逃走していて、警視庁はミキサー車の運転手をひき逃げなどの疑いで逮捕する方針です。

【写真を見る】ミキサー車と2人乗りバイクがすり抜け時に衝突 後部座席の男性が落ち死亡 一時逃亡のミキサー車運転手を逮捕へ バイク運転の19歳を現行犯逮捕 東京・葛飾区

捜査関係者によりますと、午前7時ごろ葛飾区奥戸で、2人乗りのバイクが、隣の車線にいたミキサー車とその前にいた別の車の間をすり抜けようとした際に、ミキサー車にぶつかりました。

この事故で、バイクの後部座席に乗っていた足立区の男性（19）が、バイクから落ちてミキサー車の後輪にひかれ、その場で死亡が確認されました。

ミキサー車は現場から逃走しましたが、その後、戻ってきたということです。

警視庁は、バイクを運転していた19歳の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

ミキサー車を運転していた49歳の男の身柄も確保していて、ひき逃げなどの疑いで逮捕する方針です。