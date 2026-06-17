ギター漫談師・林家ペーさんは、御年84歳。1964年に初代林家三平に入門し、愛妻・林家パー子さんとともに、コンビ「林家ペー・パー子」として全身ピンクの衣装に身を包み、したたかにたくましく芸能界を生き延びてきました。そこで今回は、ぺーさん初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』より一部を抜粋し、波瀾万丈な人生をお届けします。

【写真】鮮やかなピンクのペアルック！林家ペーさん、パー子さん

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入門早々ブレークしたパー子

僕が27才の時に20才のパー子が入門してきたんだけど、ショックだったねえ。パー子が弟子入りした日を強烈に覚えてるわよ。

昭和43（１９６８）年の暮れ、根岸の海老名家に知人を介して連れて来られたパー子を「この人、うちの弟子にしたから」と、おかみさんの海老名香葉子さんが僕に紹介してくれたの。続けて、「あなた、パーッと明るいからパー子、そう、パー子で決まりね」って。

あとで聞いたら、パー子はもうカンカンでね。海老名家に連れて行った人と大げんかしたんだって。だって彼女、女芸人になるつもりなんかまったくなかったのよ。パー子は歌手志望だったんだから。作詞家の石坂まさをさんの開いていた音楽教室に通って、レッスンを受けていたんだから。その音楽教室にパー子のあとから入ってきたのが藤圭子さん。

だから僕もパー子も「純ちゃん」と呼ぶ間柄だったんだけど、それはともかく、間に入った人から「三平に会わせてやる」と言われて、パー子が根岸の家に行ったら、いきなり「女弟子にしてやる」と言われて……当時20才のパー子にしてみれば、何がなんだかわからなかったのよ。でもその場では何も言えないままで、その帰り道で激怒した。

でも、せっかくおかみさんが「パー子」って名前を決めたんだからとなだめられてね。結局、根岸にお世話になることになっちゃった。

人の運命って皮肉

でも、ほんとに人の運命って皮肉だと思わない？ 僕みたいに芸能界に憧れて、少しでも上を目指そうとがんばってきた人間が４年経っても「三平の弟子」なのに、不本意ながら弟子にさせられたパー子は、弟子入りした次の瞬間からマスコミに取り上げられた。昭和43年の暮れに入って、翌年の頭には、なーんとテレビの冠番組を持ったって、信じられる？

『パー子のエプロン寄席』（テレビ朝日系）っていう演芸番組で、その司会進行役。それだけじゃないの。テレビのレギュラーがある、と同時にドカドカと営業が入ってくるというのは今でも芸人の目標でステータスだけど、それよ。



『ヨレヨレ人生漫談』（著：林家ペー／小学館）

『パー子のエプロン寄席』は、エプロンをつけてただ言われた通りにやっていただけだから１クールで終わったんだけど、途中でパー子は「もうやめる。やめたい」と何度もおかみさんに訴えていたんだって。でも、嫌がれば嫌がるほど仕事が入るからどうにもならない。

営業だってすごいのよ。当時の一流旅館、料亭。赤坂、浅草、築地、麻布、神楽坂。いろんな一流どころから依頼があるの。もぅ、驚かない？ とはいえ落語はできない。なのにどこに行っても座布団が置いてあるんだって。「できません」と毎回言わなくちゃならなくて、それがすごくイヤだったって。

恋心なんて持てるわけなかったの

でも、パー子が非凡なのは「落語ができない？ じゃあ、何かやれ」と言われて、子供の頃に稽古した日本舞踊とお三味線を披露したんだって。そしたらそれなりに様になったのよ。なんたって『紀伊国屋文左衛門』って12分ほどある演目をやってみせたっていうんだから。

それがけっこう評判がよかったもんだから、三味線漫才の内海桂子・好江師匠から何か注意されたりしたこともあったって。ま、大先輩の目に留まったってことは、それはそれでまた大変なことなんだけどね。

ともかく、営業が終わるとグッタリして、しかも夜道でしょ。有名な料亭の前でパー子が終わるのを待っていたことがよくあったわね。その待っている間が複雑でね。さっきも言ったように、僕は弟子になって４年経つのに、どこへ行ってもいつまで経ってもギター伴奏の師匠の弟子。

一方、パー子は小山ゆうえんちで『林家パー子ショー』なんて、自分の名を冠したショーをしてたりする。それを見ていると、芸人として悲しくなったり胸が掻き乱されたりするけど、先輩の意地で、顔にも態度にも出せない。恋心なんて持てるわけなかったの。

僕が歌ってパー子が踊った

えっ、パー子は歌がうまかったかって？ これは余談よ。『ルックルックこんにちは』（日本テレビ系）って番組があったの覚えてる？ 沢田亜矢子さんとか岸部四郎さんとかが司会をしていた番組よ。僕は演歌が大好きでしょう。それで定期的に出演していたの。

番組の看板コーナーが「女ののど自慢」。応募してきた一般人が歌を歌うんだけど、その人の人生の再現ドラマが流れてから、それと重なるような曲を歌うの。その前のドラマがあるから、見る人は涙、涙よ。

それに僕が出演したことがあって、やがてレギュラーになったんだけど、「そういえばパー子さんって踊りができたんじゃないの」ということで、僕が『風雪ながれ旅』を歌って、パー子が踊ったの。

そうしたら「パー子さん、踊りがうまいねぇ」って褒められた、ってこれはどうでもいい話。

※本稿は、『ヨレヨレ人生漫談』（小学館）の一部を再編集したものです。