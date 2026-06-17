「お値段爆上げで再登場！」ガスト、約20年ぶりに期間限定で復刻！ 「これは食べたいなぁ」「行かなきゃ」
ガスト公式X（旧Twitter）は6月17日に投稿を更新。人気メニューの期間限定復刻を発表しました。
【写真】ガストが復刻する人気メニュー
写真は「初代和風さらだうどん」（税込934〜999円）の告知ビジュアルで、花かつおやツナ、レタス、トマト、マヨネーズなどが載ったうどんが写っており、「花かつおとツナの旨みが決め手！」とアピール。18日発売で、約20年ぶりの復刻メニューです。
コメントでは「冷やし豆乳坦々麺待ってます」「お値段爆上げで再登場！」「これは食べたいなぁ」「行かなきゃ！好き」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】ガストが復刻する人気メニュー
「初代和風さらだうどん」が復刻同アカウントは「明日6月18日(木)発売!! 初代和風さらだうどん 約20年ぶりに復刻 あの『花かつお』と『ツナ』がのったさらだうどんが期間限定で登場！！ あの懐かしの味を待ち望んでいた方も多いのでは…？！この機会にぜひ」と告知し、写真を1枚載せています。
コメントでは「冷やし豆乳坦々麺待ってます」「お値段爆上げで再登場！」「これは食べたいなぁ」「行かなきゃ！好き」などの声が寄せられています。
夏の新スイーツ登場！ほかにも夏の新メニューとして、「ごろっと白桃とアールグレイのパフェ」（税込989円）、「ごろっと白桃とピーチティーゼリー」（税込329円）、「ごろっと白桃とアールグレイのサンデー」（税込659円）が登場。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)