「お値段爆上げで再登場！」ガスト、約20年ぶりに期間限定で復刻！ 「これは食べたいなぁ」「行かなきゃ」

「お値段爆上げで再登場！」ガスト、約20年ぶりに期間限定で復刻！ 「これは食べたいなぁ」「行かなきゃ」