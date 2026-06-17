【息子から衝撃の告白】半年間連絡のなかった息子が実家に帰ってきた。顔色は悪く髪もボサボサ、彼女と上手くいっていない様子で…＜第７話まんが＞【2026年編集部セレクション】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年5月7日）＊＊＊＊＊＊母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。そのチナツさんと同棲を始めた息子は、以前よりも身なりが荒れている様子。心配になって息子の家を訪れると、偶然チナツさんと鉢合わせてしまい、それ以降関わらないようにしていたら…

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1話から読む

連絡が来なくなって半年が経過

前話からの続き。

息子タツヤと婚約者チナツさんの家を訪れた私。

何か栄養のあるものでも作ってあげようと食材を持ち込んだのですが、それを見たチナツさんが泣き出してしまいました。

あれから半年。

タツヤからは連絡が来ません。

元気にしているのでしょうか……。

↓↓↓タ…タツヤ！？

元気にしてた？

↓↓↓これからを思って心配してた

チナツさんとはうまくいってるの？

私に連絡はよこしてこなかったものの、チナツさんとうまくやっているとばかり思っていたのに。

「俺のこと好きじゃないんだと思う」って、どういうこと。

2人に何があったのでしょうか。

第８話へ続く。