ヤマザキマリ　人生バンザイ、という希望が画面から溢れ出していた昭和のCM。そこには、知性と教養が巧みに織り込まれていて

最近、動画サイトで昭和の古いコマーシャルやドキュメンタリーを見てばかりいるというマリさん。なぜ、その時代に惹かれてしまうかというと――（文：ヤマザキマリ 撮影：山崎デルス）

【写真】遠く離れた土地で、日本の今を知るために必要だったのは…

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後ろを振り返る必要

人生は前向きでなければならない。前さえ向いて進めばかならずそこには明るい未来がある。私たちは、子供の頃から、そうした《前向き》に対する信念のようなものを抱きながら生きている。

1964年の東京オリンピックで活躍したマラソンの円谷幸吉選手は、父親から「決して後ろを振り返るな、前だけを見ろ」と言われ続けてきたという。小説家の魯迅が残した「後ろを振り向く必要はない。あなたの前にはいくらでも道がある」という言葉に励まされた人たちも少なくないだろう。

ただ、たまには立ち止まって過去を振り返り、私たち人間がこれまでにやってきたこと、残してきたことに目を向けるのも決して悪いことではない。前に進むばかりが人間の成熟や進化を意味するわけではないし、歴史を顧みればそこには今を生きぬくためのヒントや答えが溢れている。

いにしえの文化が今でも人々に感動を与えるように、過ぎ去った時間を振り返ることが明日を生きる力になることもある。

昭和のコマーシャル

最近、私は時間があると動画配信サイトで昭和の古いコマーシャルや、戦後から高度成長期にかけて制作された古いドキュメンタリーを見てばかりいる。特に1970年代から90年代にかけて日本で作られたCMのグレードの高さとクオリティには舌を巻く。

80年代半ばにイタリアで留学生活を始めた頃、CMばかりが録画されたビデオテープを友人から定期的に送ってもらっていたことがあった。遠く離れた土地で、日本の今を知るために必要だったのは、ドラマやテレビ番組よりもCMだった。

秀逸なコピーライティングに素晴らしい映像や音響。酒であろうと、清涼飲料水であろうと、洗剤であろうと、車であろうと、あの頃の日本のCMからは、自分たちの製品を誇らしく、至高の生産物としてアピールしようと意気込む、各企業の燃えたぎるエネルギーが放出されていた。

景気の良さが人間力と完全にシンクロしていて、この先はもう素晴らしい未来があるだけ、人生バンザイ、という希望がテレビ画面から溢れ出していた。

しかも、そこには知性と教養が巧みに織り込まれ、購買欲だけではなく知識欲も触発される。ルネサンスもお金と知性のマッチングによって生まれた文化改革だが、そんな画期的な現象が起こりそうな気配すら漂っていた。

前に進むための燃料に

私が特に好きだったのは、フランスの詩人ランボオをモチーフにした「ランボオ、あんな男、ちょっといない」というナレーションが入るサントリーのCMである。

このコピーを考えた長沢岳夫が伝説のデザイナー石岡瑛子と組んで生み出した1970年代半ばのパルコの「モデルだって顔だけじゃダメなんだ。」「裸を見るな。裸になれ。」といった一連のポスターは、子供の分際で惚れ惚れしたものだった。言語も表現も自由でのびやかに、人間が人間をもっと堂々と信じていた時代だった。

過去を振り返れば出会える古代ローマもルネサンスも、そしてこうした昭和のCMも、私にとっては前へ進むための大切な燃料なのである。