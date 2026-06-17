TikTok Shop Japanが、日本ローンチ1周年を記念した特別セール企画「トクトク大感謝祭～1年間のありがとうを、特別なおトクで。」を、2026年6月23日から6月30日まで開催することが発表された。

参考：全国のイオンを言い当てる“イオンモール系VTuber”が狂気の大バズり ショート動画との相性を考える

TikTok Shopは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーがアイテムと出会い、その場で購入できる購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけている。

本キャンペーンは、日頃からTikTok Shopを利用するユーザーへの感謝を込めて実施する1周年記念企画となる。期間中は全カテゴリーを対象とした特別開催日に加え、ファッション、ビューティー、スポーツ、食品、ライフの各カテゴリーを日替わりで特集し、クーポン提供やクリエイターによるショッピングLIVE企画など多彩なプログラムを展開する。

TikTok Shop Japanによれば、TikTokアプリ内ではブランド名や商品名に関する検索も活発に行われている。5月には前月比で「あっさりラーメン」が約60倍、「なしゼリー」が約21倍、「ファンデ 夏 崩れない」が約22倍、「クラス t」が約43倍、「ピンク t シャツ」が約29倍に伸長したという。さらに「炭酸スクイーズ」が約317倍となるなど、コンテンツをきっかけに商品を検索し、発見を楽しむ行動も広がっている。

キャンペーン初日の6月23日および最終2日間の6月29日、30日には、全カテゴリー対象の特別開催日を実施。6月24日をファッションデー、6月25日をビューティーデー、6月26日をスポーツデー、6月27日を食品デー、6月28日をライフデーとして、対象商品に使える最大20％OFFクーポンや、注目商品の即時30％割引、LIVE配信で利用できる特典などを用意する。全日程で対象商品が最大50%OFFとなる。

あわせて、TikTok Shop Japanの運営企画として、人気クリエイター100組が「私がTikTok Shopで買ったもの」をテーマに、キャンペーン期間中に動画を投稿する企画も実施する。（文＝リアルサウンド編集部）