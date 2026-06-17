「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地で行われたレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回に3試合ぶりとなる15号を放った。これでメジャー通算300本塁打まであと5本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り7本とした。

得意の6月、大谷が勢いに乗ってきた。0-0で迎えた6回先頭の第3打席だ。右腕ラスムッセンが投じた初球のカッターを捉えた。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度の一発がバックスクリーンに飛び込んだ。13日（同14日）の敵地ホワイトソックス戦以来の一発。直近8試合で5本目のアーチとなり、“ミスタージューン”の本領発揮だ。

例年6月は好成績を残し、2021、2023年と月間MVPを受賞。昨季までの6月の通算62本塁打は月別では最多だ。昨年6月は102打数27安打の打率.265、7本塁打、17打点、OPS.931だった。

試合前の時点で、打者としては70試合に出場して打率.298、14本塁打、41打点、出塁率.421、OPS.975。投手としては11試合に登板して6勝2敗、防御率1.06の好成績を残している。（Full-Count編集部）