「私が何を言っても余計なことだ」“歴史的”ハット達成のメッシに指揮官も感服「彼は信じられない存在だ」【Ｗ杯】
４年前のカタールＷ杯で頂点に輝いたアルゼンチン代表。北中米Ｗ杯で連覇が期待される王者は、現地６月16日に行なわれたグループＪ第１節でアルジェリア代表と対戦し、３−０で快勝した。
試合後のフラッシュインタビューで、リオネル・スカローニ監督は「３−０で勝ったとはいえ、非常に難しい試合だった」と振り返る。
その難しいゲームを勝利に導いたのは、リオネル・メッシだ。10番を背負う38歳のキャプテンは17分、60分、76分にネットを揺らした。
「私が何を言っても余計なことだ。彼は信じられない存在だ」
指揮官は感服する。「誰もが信じられないほど素晴らしいんだ」。
Ｗ杯の最多得点記録保持者はミロスラフ・クローゼ。元ドイツ代表のFWは16ゴールをマークしている。そして、メッシはこの日のハットトリックで、その偉大な記録に並んだ。今大会でレコードが塗り替えられるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシはメッシだった――鮮烈ミドルで先制弾、高精度ショットでハット達成！
試合後のフラッシュインタビューで、リオネル・スカローニ監督は「３−０で勝ったとはいえ、非常に難しい試合だった」と振り返る。
その難しいゲームを勝利に導いたのは、リオネル・メッシだ。10番を背負う38歳のキャプテンは17分、60分、76分にネットを揺らした。
「私が何を言っても余計なことだ。彼は信じられない存在だ」
指揮官は感服する。「誰もが信じられないほど素晴らしいんだ」。
Ｗ杯の最多得点記録保持者はミロスラフ・クローゼ。元ドイツ代表のFWは16ゴールをマークしている。そして、メッシはこの日のハットトリックで、その偉大な記録に並んだ。今大会でレコードが塗り替えられるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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