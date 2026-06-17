北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦で森保ジャパンと対戦するチュニジア代表の新監督に電撃就任したルナール監督が１６日（日本時間１７日）、ベースキャンプ地のメキシコ・モンテレイで会見を開いた。メキシコメディア「プレスポート」など複数メディアが報じた。この日の練習からチームを指揮した。

＊ ＊ ＊

ルナール氏は「１次リーグはまだ、あと２試合ある。命ある限り、希望はある」と語り、異例の大会途中からの指揮に意欲を示した。

第１戦でスウェーデンに１―５で大敗したことで、チームは監督交代を決断。モロッコなど複数国で代表監督経験があるルナール氏に白羽の矢が立った。

サウジアラビア代表監督時代に日本と対戦経験があり、直近では２５年の最終予選で０―０で引き分けている指揮官は「日本？よく知っているよ。この大会の最終予選でも対戦したからね。彼らは素晴らしい試合をするチーム。アジア最高のチームだ。オランダ戦もいい試合をしていたね」とコメント。「日本ともう一度試合ができることはうれしい。自分たちに集中したい」と語った。

ルナール氏はフランス出身。２０１８年ロシアＷ杯でモロッコ、２２年カタールＷ杯はサウジアラビアを率い、カタール大会では１次リーグの初戦でアルゼンチンから金星を挙げた。

その後はフランス女子代表監督を務めたあと、２４年１０月に２度目のサウジ代表監督に就いていたが、Ｗ杯開幕２か月前に行われたエジプト（０●４）とセルビア（１●２）との親善試合に敗れたことから解任されていた。

端正なルックスと素肌に白シャツを着こなすダンディーさがモロッコ代表監督時代に“イケオジ”として日本でも話題となった。