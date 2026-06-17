全日本女子野球連盟、株式会社Ｍ４、読売新聞社は１７日、９月１３日に「高校野球女子選抜」とイチロー氏の率いる野球チーム「イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」のエキシビションマッチを東京ドームで開催することを発表した。特別ゲストとして３年連続で松井秀喜氏が出場することも発表された。

イチロー氏は「６年目を迎える今年は２年ぶりに東京ドームで開催します。女子選抜チームのレベルが着実に上がっていることはもちろん、我が神戸智辯も毎年彼女たちから多くを学び今日に至っています。おじさん達はいよいよ命懸けですが… 野球、対戦相手、チームメイト、お客様、応援合戦、審判等、あらゆる敬意に溢れたこのゲームを、是非会場でご覧ください。年に一度の特別な時間を、皆さまと同じ空間で共有できること、心から楽しみにしています」、松井氏は「ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮの一員となって３年目。今年は再び東京ドームでプレーさせていただきます。おじさんの体に鞭を打ち、試合当日のスターティングラインナップに名を連ねられるよう頑張ります。多くの皆さまに東京ドームへお越しいただき、女子選手たちが全力で躍動する姿を目に焼き付けていただければ嬉しいです」とコメントした。