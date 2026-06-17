サッカーＷ杯北中米大会の第６日は１６日、各地で行われ、得点王候補の各国エースたちが輝いた。前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）は主将のＦＷエムバペの２得点などでセネガル（同１５位）を３―１で退けた。１９９８年フランス大会以来の出場となったノルウェー（同３１位）は“怪物”ハーランドが２得点し、イラク（同５７位）に４―１で勝利。連覇を狙うアルゼンチン（同１位）は３８歳のメッシがＷ杯自身初のハットトリックを決め、アルジェリア（同２８位）を３―０で下し連覇へ好発進した。

＊ ＊ ＊ ＊

大会６日目は今大会の主役候補の３人がそろい踏みし、期待に応える活躍を見せた。まずは前回大会の得点王のフランスＦＷエムバペ（２７）。前半はセネガルの守備に手を焼いていたが、後半２１分にＦＷオリセのスルーパスに圧巻のスピードで走り込み右足で流し込んだ。さらに、後半アディショナルタイム６分には、右足で約２５メートルの強烈なミドルシュートを決め、Ｗ杯通算１４点目。母国のレジェンド・フォンテーヌ、メッシを抜き、“爆撃機”ミュラー（ドイツ）に並び、歴代最多記録まであと２と迫った。Ａ代表通算得点も５８に伸ばし、オリビエ・ジルーが持つ記録（５７得点）を抜き同国歴代トップに立った。

フランスの怪物が期待に違わぬ活躍を見せる中、続いて登場したノルウェーの“怪物”もＷ杯デビュー戦でゴールを重ねた。１９５センチの長身、圧倒的なフィジカル、爆発的なスピードを持つＦＷハーランド（２５）は前半２９分、ＤＦメレルウォルフェの左クロスに滑り込みながら左足で決め、いきなり初ゴールをマーク。グラウンドに座り、おなじみの「瞑想（めいそう）ポーズ」で喜んだ。１―１に追いつかれた前半４３分には、相手ＤＦからＧＫハッサンへのバックパスを押し込み、２点目を奪った。欧州予選では８試合１６得点とゴールを量産したストライカーは夢の舞台でも実力を発揮した。

２０代の２人が活躍する中、３８歳３５７日のアルゼンチン代表ＦＷメッシが伝説のパフォーマンスをみせた。前回大会でアルゼンチンを３６年ぶり３度目の世界一へ導き、ＭＶＰを獲得した“神の子”。史上初となる６大会連続のＷ杯出場を果たすと、０―０の前半２７分、ＭＦデパウルの縦パスを受けボールを運び、左足を振り抜く。美しい軌道のミドルシュートは、元フランス代表ＭＦジネディーヌ・ジダン氏の息子であるＧＫルカ・ジダンの手をはじきながらネットに吸い込まれた。

さらに後半１５分、ＭＦマカリテルのミドルシュートのこぼれ球を右足で押し込み２点目。Ｗ杯通算１４を挙げ、“現役トップ”の座をエムバペ約６時間後に奪還した。

ここでは終わらないのが神の子たるゆえん。後半３１分には味方のパスを受けてミドルをゴール左へ。元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録（１６点）に並び、大記録達成に会場は観客総立ちで騒然となった。Ｗ杯で自身初のハットトリックは２２年カタール大会決勝のエムバペ以来通算５５回目で、ライバルのポルトガル代表Ｃ・ロナウドが１８年ロシア大会スペイン戦でマークした最年長記録３３歳１３０日を大幅に更新してみせた。２４日に３９歳を迎えてもなお世界最高峰の選手であることを証明し、後半３５分にスタンディングオベーションに送られて交代し、スター３連発の“大トリ”として締めくくった。

日本時間４時開始のフランス戦から７時のノルウェー戦、そして１０時開始のアルゼンチン戦が昼１２時頃に終了。世界中のサッカーファンが８時間に渡るスーパースター３人で計７発の競演に酔いしれた。

◆Ｗ杯歴代通算得点（アルゼンチン―アルジェリア終了時点、※は現役）

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）、※メッシ（アルゼンチン）

（３）１５＝ロナウド（ブラジル）

（４）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）