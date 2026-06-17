◆第１７７回ディアヌ賞・Ｇ１（現地時間６月１４日、仏国・シャンティイ競馬・芝２１００メートル、良）

「フランスオークス」とも呼ばれる牝馬クラシックの２冠目が１１頭立てで行われた。ライアン・ムーア騎手＝英国＝が騎乗したダイヤモンドネックレス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父セントマークスバシリカ）が、５戦無敗でプール・デッセ・デ・プーリッシ（仏１０００ギニー）に続く牝馬２冠を達成した。

ダイヤモンドネックレスは単勝１・６倍で断然の１番人気。中団から進め、最後の直線では馬群を割って脚を伸ばし、残り１ハロンで先頭へ。ゴール前ではピンクパンセラ（トニー・ピッコーヌ騎手）の追撃を短首差でしのいだ。勝ちタイムの２分３秒７８は、２０１３年の覇者トレヴに０秒０１差の好タイム。トレヴは２０１３年の凱旋門賞でオルフェーヴルに５馬身差をつけて圧勝し、翌１４年の凱旋門賞で連覇した。

フランスギャロのホームページで、ムーア騎手は「彼女には大満足です。全てにおいて完璧でした。彼女は並外れた頭脳の持ち主です。彼女はレース中ずっと気品にあふれている。プロ意識の高さ、レース中のあらゆる動き、ストライド、バランス…彼女は力強く走り、瞬発力があり、指示を理解し、即座に反応する一流の牝馬だ」と絶賛していた。

Ａオブライエン調教師は欧州の春のクラシックレースで、１０戦中７勝目と驚異的な勝利数を積み重ねている。今後について、フランスギャロのホームページでは「凱旋門賞の前に、トライアルレースに出走する可能性もある」とコメントを紹介。ヴェルメイユ賞・Ｇ１（９月６日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を勝てば、２００８年のザルカヴァ以来、１８年ぶり８頭目のフランス３冠牝馬誕生となり、レース選択に注目が集まる。

同レースの結果を受け、欧州の大手ブックメーカーのウィリアムヒルは今年の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）のオッズを更新。ダイヤモンドネックレスは１５倍で４番人気タイ。１番人気は昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳）で３・５倍、２番人気は英オークス覇者のサンダリングオン（牝３歳）で９倍、仏ダービーを制して３番人気、１３倍のコンスティテューションリバー（牡３歳）に続く形となっている。

ディアヌ賞は総賞金は１００万ユーロ（約１億８４１６万円）で、１着賞金は５７万１４００ユーロ（約１億５２３万円）。クリストフ・ルメール騎手がＪＲＡ移籍前に２００５年ディヴァインプロポーションズ、０９年スタセリタ、１０年サラフィナで３勝している。