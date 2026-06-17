「セーラームーン」女優、1歳長男との“幸せ時間”を公開「車のおもちゃに夢中なの微笑ましい」「親子ショット可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】女優の小松彩夏が6月15日、自身のInstagramを更新。子どもとの密着ショットを公開した。
【写真】39歳元セーラー戦士「車のおもちゃに夢中なの微笑ましい」1歳長男を抱える姿
小松は「W杯をみて美味しいご飯を食べて…私の幸せ時間」とつづり、写真を投稿。食事中の姿や、テーブルの上の車のおもちゃに夢中になる子どもを背後から優しく抱っこする微笑ましい姿を披露した。キャップを被り、愛おしそうに子どもに顔を寄せている。
この投稿には「親子ショット可愛すぎる」「幸せが伝わってくる」「抱っこショットに癒される」「子どもとの時間は幸せ時間ですよね」「車のおもちゃに夢中なの微笑ましい」「小さい手が愛らしい」といった反響が寄せられている。
ドラマ「美少女戦士セーラームーン」（TBS系／2003〜2004年）でセーラーヴィーナス役を演じていた小松。2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元セーラー戦士「車のおもちゃに夢中なの微笑ましい」1歳長男を抱える姿
◆小松彩夏、子どもとの「幸せ時間」を披露
小松は「W杯をみて美味しいご飯を食べて…私の幸せ時間」とつづり、写真を投稿。食事中の姿や、テーブルの上の車のおもちゃに夢中になる子どもを背後から優しく抱っこする微笑ましい姿を披露した。キャップを被り、愛おしそうに子どもに顔を寄せている。
◆小松彩夏の投稿に反響
この投稿には「親子ショット可愛すぎる」「幸せが伝わってくる」「抱っこショットに癒される」「子どもとの時間は幸せ時間ですよね」「車のおもちゃに夢中なの微笑ましい」「小さい手が愛らしい」といった反響が寄せられている。
ドラマ「美少女戦士セーラームーン」（TBS系／2003〜2004年）でセーラーヴィーナス役を演じていた小松。2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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