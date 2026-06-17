Snow Man佐久間大介「さっくん髪切りました」バッサリ短髪姿に「かなり切ってる」「前髪あるのが新鮮」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/06/17】Snow Manの佐久間大介が6月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】スノメンバー「前髪あるのが新鮮」バッサリ短髪姿
佐久間は「＃ラヴィット！ありがとうございました！！」とつづり、TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）の出演を報告。「さっくん髪切りました」とコメントし、番組セットを背景にした写真を投稿した。鮮やかなピンクヘアはそのままに、ロングだった髪をバッサリ切り、襟足をすっきりさせ前髪をおろした新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿には「短いのも似合いすぎ」「かなり切ってる」「前髪あるのが新鮮」「少年のようでキュンとする」「何か撮影があるのかな」「爽やかで格好良くて最高」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「前髪あるのが新鮮」バッサリ短髪姿
◆佐久間大介「さっくん髪切りました」
佐久間は「＃ラヴィット！ありがとうございました！！」とつづり、TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）の出演を報告。「さっくん髪切りました」とコメントし、番組セットを背景にした写真を投稿した。鮮やかなピンクヘアはそのままに、ロングだった髪をバッサリ切り、襟足をすっきりさせ前髪をおろした新しいヘアスタイルを披露している。
◆佐久間大介の投稿に反響
この投稿には「短いのも似合いすぎ」「かなり切ってる」「前髪あるのが新鮮」「少年のようでキュンとする」「何か撮影があるのかな」「爽やかで格好良くて最高」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
#ラヴィット！ありがとうございました！！— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) June 16, 2026
さっくん髪切りました (^^) pic.twitter.com/AeTcEtxxpE
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