Snow Man佐久間大介「さっくん髪切りました」バッサリ短髪姿に「かなり切ってる」「前髪あるのが新鮮」とファン歓喜

Snow Man佐久間大介「さっくん髪切りました」バッサリ短髪姿に「かなり切ってる」「前髪あるのが新鮮」とファン歓喜