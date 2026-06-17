梅雨前線がゆっくり北上 週末は西日本で警報級の大雨のおそれ

気象庁にによると、現在、華南から九州南部を通って日本の南へ前線がのびています。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。

今週末の20日から22日にかけては、低気圧が朝鮮半島付近から日本海に進む見込みです。前線の活動によっては西日本を中心に「警報級の大雨」となるおそれがあります。

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＜九州南部・南西諸島は土砂災害に厳重警戒＞気象庁

九州南部と南西諸島では、17日は活発な雨雲が流れ込みやすく、局地的に激しい雨が降って大雨となる所があります。 土砂災害に厳重な警戒が必要です。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。 東日本でも土砂災害に注意・警戒が必要です。

▼18日午前6時までに予想される24時間雨量は多い所で、 九州南部・奄美地方 １５０ミリ

＜18日は前線が北上 広い範囲で天気が急変＞

18日にかけては、前線がゆっくりと北上して東日本の太平洋側へのびるほか、上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海から東日本へ進む見込みです。

このため、東日本から西日本、南西諸島では18日にかけて、北日本では18日は、落雷や突風、急な強い雨に注意し、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

前線の周囲では強い風が吹き、波が高くなる所があります。西日本の太平洋側では18日にかけて、東日本の太平洋側では18日に強風や高波に注意が必要です。

＜週末は西日本で警報級の大雨のおそれ＞

今週末の20日から22日にかけては、低気圧が朝鮮半島付近から日本海に進む見込みです。 20日頃は、西日本では前線や暖かく湿った空気の影響で大雨となり、前線の活動の程度などによっては「警報級の大雨」となるおそれがあります 。

今後、気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

雨・風シミュレーション17日（水）～22日（月）下に画像で掲載

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