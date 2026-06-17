“驚異の10頭身”モデル・香川沙耶、ウエスト＆美脚際立つウエスタン風W杯コーデに絶賛の声「異次元の美ボディ」「着こなしがお洒落すぎ」
【モデルプレス＝2026/06/17】“驚異の10頭身”として知られるモデルの香川沙耶が6月16日、自身のInstagramを更新。FIFAワールドカップ2026を現地観戦した際のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「異次元の美ボディ」ユニフォームアレンジしたミニ丈ウエスタン風W杯コーデ
香川は「The heart of Samurai Blue」とつづり、アメリカのAT＆Tスタジアムで日本代表を応援する動画や写真を複数投稿。日本代表のユニフォームを短めの丈にアレンジし、引き締まったウエストをのぞかせたヘルシーな着こなしを披露した。ボトムスにはタイトな黒ミニスカートを合わせ、まっすぐに伸びた脚のラインが際立っている。開催地にちなんだウエスタンハットとブーツを合わせ、左頬に施された日の丸のペイントがアクセントを添えた。
投稿では、白熱したオランダ戦の様子を振り返り「先制されても、また決められても、そのたびに追いつく日本。2−2という結果だったけど、2度も追いついた姿に、日本の強さを感じました」と感動をつづった。さらに、スタジアム中に響く日本サポーターの声援に心を動かされたことを明かし、「あの大きな声援が本当に選手たちに届いていて、選手たちもその想いに全力で応えている。『気持ちは届くんだ』 その光景に、本当に胸が熱くなりました」と現地ならではの感想を記している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて目を奪われる」「異次元の美ボディ」「着こなしがお洒落すぎ」「ウエスタンコーデに現地へのリスペクトを感じる」「現地で応援してくれてありがとう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「異次元の美ボディ」ユニフォームアレンジしたミニ丈ウエスタン風W杯コーデ
◆香川沙耶、美ボディ際立つウエスタン風W杯観戦コーデ披露
香川は「The heart of Samurai Blue」とつづり、アメリカのAT＆Tスタジアムで日本代表を応援する動画や写真を複数投稿。日本代表のユニフォームを短めの丈にアレンジし、引き締まったウエストをのぞかせたヘルシーな着こなしを披露した。ボトムスにはタイトな黒ミニスカートを合わせ、まっすぐに伸びた脚のラインが際立っている。開催地にちなんだウエスタンハットとブーツを合わせ、左頬に施された日の丸のペイントがアクセントを添えた。
◆香川沙耶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて目を奪われる」「異次元の美ボディ」「着こなしがお洒落すぎ」「ウエスタンコーデに現地へのリスペクトを感じる」「現地で応援してくれてありがとう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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