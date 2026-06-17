元モー娘。メンバー、豪華ヘルシー丼公開に「ネバネバ食材たっぷりで美味しそう」「夏にぴったり」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】元モーニング娘。で女優の久住小春が6月16日、自身のInstagramを更新。ヘルシーな食事を公開した。
【写真】33歳元モー娘。「夏にぴったり」ネバネバ食材たっぷり豪華丼ぶり
久住は「マイケルの映画を観た日」とつづり、映画『Michael／マイケル』を鑑賞した日の写真を複数枚公開。「月島きらりのハッピーのダンスはスリラーをモチーフにしてます」と明かし、自身が主人公・月島きらり役として声優を務めていたテレビアニメ「きらりん☆レボリューション」の楽曲に関する裏話にも触れている。
あわせて、ヘルシーな丼の写真も投稿。大ぶりな器に、納豆やオクラ、めかぶといったネバネバ食材をはじめ、鰹節、ネギ、刻み海苔、細切りのきゅうり、みょうがなどが彩り豊かに並べられている。さらに中央には、とろろと卵黄がのせられ、手前にワサビが添えられた、栄養バランス抜群の食事を披露している。
この投稿に、ファンからは「ネバネバ食材たっぷりで美味しそう」「夏にぴったりの丼」「食欲そそるビジュアル」「当時の懐かしい記憶がよみがえる」「新事実にびっくり」「裏話が嬉しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元モー娘。「夏にぴったり」ネバネバ食材たっぷり豪華丼ぶり
◆久住小春、ヘルシー丼公開
久住は「マイケルの映画を観た日」とつづり、映画『Michael／マイケル』を鑑賞した日の写真を複数枚公開。「月島きらりのハッピーのダンスはスリラーをモチーフにしてます」と明かし、自身が主人公・月島きらり役として声優を務めていたテレビアニメ「きらりん☆レボリューション」の楽曲に関する裏話にも触れている。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ネバネバ食材たっぷりで美味しそう」「夏にぴったりの丼」「食欲そそるビジュアル」「当時の懐かしい記憶がよみがえる」「新事実にびっくり」「裏話が嬉しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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