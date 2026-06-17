小沢仁志「今朝は黄色めの焼飯で」朝食公開に「スープまで添えて素敵すぎる」「綺麗な丸い形」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の小沢仁志が6月16日、自身のInstagramを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「綺麗な丸い形」朝食に食べた黄色めの焼飯
小沢は「おはようさん！今朝は黄色めの焼飯で」とつづり、写真を投稿。たっぷりの卵と細かく刻まれたネギが入った焼飯を披露した。龍のデザインがあしらわれた器に形よく盛られ、黄色いお漬物やお椀に入ったスープも添えられている。「撮影もラストスパートへ さぁ天気もいいし ファイティン」と記している。
この投稿には「盛り方も綺麗で美味しそう」「綺麗な丸い形」「今回もかっこいい男飯」「器のセンスも最高」「スープまで添えて素敵すぎる」「力が湧いてきそう」「完璧な焼飯」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「綺麗な丸い形」朝食に食べた黄色めの焼飯
◆小沢仁志「黄色め焼飯」の朝食
小沢は「おはようさん！今朝は黄色めの焼飯で」とつづり、写真を投稿。たっぷりの卵と細かく刻まれたネギが入った焼飯を披露した。龍のデザインがあしらわれた器に形よく盛られ、黄色いお漬物やお椀に入ったスープも添えられている。「撮影もラストスパートへ さぁ天気もいいし ファイティン」と記している。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿には「盛り方も綺麗で美味しそう」「綺麗な丸い形」「今回もかっこいい男飯」「器のセンスも最高」「スープまで添えて素敵すぎる」「力が湧いてきそう」「完璧な焼飯」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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