★人気テーマ・ベスト１０

１ 半導体

２ 宇宙開発関連

３ 半導体製造装置

４ 人工知能

５ データセンター

６ 量子コンピューター

７ フィジカルＡＩ

８ 地方銀行

９ サーバー冷却

１０ レアアース



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「レアアース」が１０位となっている。



１５～１７日にフランス東部エビアンで開催中の主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）で、高市早苗首相がレアアースを含む重要鉱物の「共同備蓄連携構想」を提案したことが伝わっている。報道によれば、日本は独自の国家備蓄制度を有しており、Ｇ７の備蓄制度立ち上げを支援する考えにあるようだ。この内容は成果文書に反映する方向で調整が進んでいるという。



昨年から続く中国によるレアアース対日輸出管理の動き、そして今年初めに行われた南鳥島沖でのレアアース採掘試験を受け、株式市場では関連銘柄への人気が高まりをみせてきた。ＡＩ・半導体株に投資家の関心が一極集中するなか、足もとはやや人気に落ち着きがみられるものの、常にテーマランキング上位に位置するなど依然として注目度は高い。７月にも取りまとめが予定される高市政権発足後初の「骨太の方針」においてレアアースに関する取り組みが盛り込まれる見通しであり、この先再び国策テーマとして本領を発揮する場面が訪れるだろう。



主な銘柄は、オーストラリア産のレアアース輸入を進める双日<2768.T>など大手商社、住友金属鉱山<5713.T>や三菱マテリアル<5711.T>といった非鉄メーカーに注目。南鳥島沖の採掘試験に携わる東洋エンジニアリング<6330.T>や三井海洋開発<6269.T>、古河機械金属<5715.T>、東亜建設工業<1885.T>、岡本硝子<7746.T>なども挙げられる。脱レアアース技術を開発する第一稀元素化学工業<4082.T>のほか、資源リサイクルのアサカ理研<5724.T>、エンビプロ・ホールディングス<5698.T>からも目が離せない。



出所：MINKABU PRESS