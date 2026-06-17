株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部は、AngelbirdのSDXC UHS-Iメモリーカード「AV PRO SD V30」を6月12日（金）に発売した。容量ラインナップは128GBと256GB。市場想定価格は128GBモデルが1万7,600円、256GBモデルが3万3,000円。

SDXC UHS-I規格に準拠しながらも、規格上の最大値となる104MB/秒を超える転送速度を実現したメモリーカード。両モデルともに最大および持続読み出し速度210MB/秒を達成している。なお、この転送速度を発揮させるにはDDR225に対応したカードリーダーが必要となる。

最大・持続書き込み速度は、256GBモデルが140MB/秒、128GBモデルが75MB/秒。スピードクラスはC10、U3、V30に対応する。

Angelbird独自の「Stable Stream」テクノロジーを搭載。一般的なSDカードで見られるカード使用量の増加に伴う速度低下を抑え、容量全域にわたって読み出しおよび書き込みパフォーマンスを一定に維持できるという。

外観はステッカーを排除したステッカーフリー設計を採用したことで、機器内部へ糊が付着するリスクを回避するとともに、使用時の放熱性にも配慮した。

購入後30日以内にメーカーサイトへの製品登録を完了させることで、3年間の保証のほか、無償のデータ復旧サービスが付帯する。

製品名：AV PRO SD V30 容量：128GB、256GB カードタイプ：SDXC UHS-I スピードクラス：C10、U3、V30 最大読み出し速度：210MB/秒 最大書き込み速度：75MB/秒（128GB）、140MB/秒（256GB） 持続読み出し速度：210MB/秒 持続書き込み速度：75MB/秒（128GB）、140MB/秒（256GB）