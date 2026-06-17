プリンターから紙が出てきても…予想と反した猫ちゃんの姿に26.3万いいねの大反響！
【画像を見る】プリンターが起動。徐々に出てくる用紙が顔に当たっちゃう…!? その瞬間の予想外の行動
いつも癒しを与えてくれる猫ちゃんですが、ふとした瞬間に「何を考えているんだろう？」と不思議な一面を見せてくれることもありますよね。
そんな猫の“不思議な様子”を収めた投稿が、Instagramで大きな話題になっています。
プリンター前からまったく動かない猫ちゃんの動画が26.3万いいねを集め、「譲らないハートが見ていて気持ちいい」「こういうところが面白い」といったコメントが寄せられています。
話題になったのは、しおこな（＠jillsuthio）さんの投稿です。
プリンターの前で丸くなって座っている、白黒のハチワレ風模様のしおちゃん。「ここが定位置」と言わんばかりに、排出トレーのすぐ前を陣取っています。
プリンターがウィーンと起動すると、しおちゃんは鼻先を排出トレーにくっつけて待機しているかのよう。
印刷が始まっても、紙が出てきても、まったく動く気配はありません。
このままだと紙が顔に当たっちゃう……！
そう思った次の瞬間、排出された紙がしおちゃんの顔面にくしゃっと直撃。
ぶつかった瞬間だけ、ほんの少しビクッと反応したものの、その後はまるで石像のように微動だにせず。
紙は顔に乗ったまま、しおちゃんは目を閉じて、どこか遠い世界に意識を飛ばしているようにも見えます。
しばらく見守っていても、しおちゃんがそこから動くことはありませんでした。
コメント欄には「動かないニャン！」「動じない（笑）」といったコメントが寄せられ、しおちゃんの“意地でもどかない”という強い意志に、多くの人がクスッとしたようです。
不思議な状況に、なぜか目が離せない……。
そんな猫ならではの魅力が詰まった動画でした。
■コメント1,000件超え！投稿主さんが語る反響としおちゃんの行動理由
26.3万いいねを記録したこの投稿。
投稿主さんにお話を伺うと、知人から「ネットニュースに載ってるよ！」と連絡が来て初めてニュース掲載を知り、とても驚いたそうです。
ご家族も反響にびっくりしつつ、喜んでいるとのこと。
「パートナーよりInstagramのフォロワー数が多くなって少し悔しがっていました」と笑いながら教えてくれました。
国内外から寄せられた1,000件以上のコメントの中でも特に多かったのが、「紙が出てきた時に手を出すのかと思ったら予想と反してて笑った」というもの。
「声出して笑った」「癒された」という反応も多く、投稿主さんは「発信した動画で少しでも楽しい時間を過ごしてもらえたんだと思うと、発信して良かったなと思います」と話してくれました。
では、しおちゃんはなぜプリンターの前に陣取っていたのでしょうか。
投稿主さんによると、電源を入れると毎回急いでやって来てスタンバイするのだとか。
「見えない所から何か出てくるというのが楽しいんでしょうね。ただ、手を出すなら分かりますが、何もせず動かないという行動は理解が出来ないです（笑）」と、しおちゃんの“不思議な行動”には首をかしげていました。
■「動かない」しおちゃんと新入りコナちゃんの微笑ましい日常
しおちゃんの“不思議な行動”は、実は他の投稿にも収められています。
例えば、机の上にお腹をべったりつけて寝転んだまま、じっと床を眺めるシーン。
虫でもいるのかと上からのぞいてみても、何もいません。
しばらくの間目を見開いたまま一点を見つめ続ける姿に「きっと、なにかいる（笑）」といったコメントが寄せられていました。
さらに、新しく家族に加わった茶白トラ猫のコナちゃんとのやり取りの中でも、動かないしおちゃんが登場。
宅配の大きな紙袋から顔だけ出した状態で寝転がるしおちゃん。
その前でコナちゃんが「わたしも入りたいんだけど…」と言っているかのように、しおちゃんの顔をツンツンしたり、袋の中をのぞき込んだりと必死にアピールします。
ところがしおちゃんは、目を見開いて遠くを見つめたまま、全く動く気配なし。
ついにコナちゃんもあきらめて、その場で眠ってしまいました。
完全に静止したしおちゃんには「リアルなぬいぐるみではないですよね？！」「まばたきしてー」といった驚きの声も多く見られました。
そんなしおちゃんですが、最近はコナちゃんとの距離も少しずつ縮まり、毎日一緒に遊ぶ姿も見られるようになったとのこと。
お気に入りの場所を取られると怒る一面もあれば、突然飛び掛かってくるコナちゃんには怒らないなど、しおちゃんのこだわりとやさしさを投稿主さんは微笑ましく見守っているそうです。
■しおちゃん＆コナちゃんの魅力はInstagramとYouTubeで
しおこな（＠jillsuthio）さんのInstagramでは、“動かないしおちゃん”をはじめ、今回は紹介できなかった妹猫コナちゃんの魅力を含め、2匹のゆるくてかわいい日常がたくさん投稿されています。
さらに投稿主さんはYouTubeでも動画を発信しており、2匹が出会ってから兄妹のように寄り添うようになるまでの記録を楽しむことができます。
ぜひあわせてチェックしてみてください。
文＝川端恵