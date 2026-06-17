2026年6月17日（水） MLB アストロズ vs タイガース 試合結果
開催：2026.6.17
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 4 - 2 [タイガース]
MLBの試合が17日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとタイガースが対戦した。
アストロズの先発投手はハンター・ブラウン、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。
2回表、8番 李灝宇 初球を打ってショートへのタイムリーヒットでタイガース得点 HOU 0-1 DET
5回裏、キャッチャーのパスボールでアストロズ得点 HOU 1-1 DET
8回表、2番 ディロン・ディングラー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 HOU 1-2 DET
8回裏、9番 レイネル・デルガド 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 3-2 DET、1番 ジェレミ－・ペーニャ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでアストロズ得点 HOU 4-2 DET
試合は4対2でアストロズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアストロズのブライアン・キングで、ここまで2勝1敗6S。負け投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで3勝5敗0S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、1勝0敗3Sとなっている。
ここまでアストロズは34勝41敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方タイガースは30勝43敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-17 13:44:27 更新