開催：2026.6.17

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 4 - 2 [タイガース]

MLBの試合が17日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとタイガースが対戦した。

アストロズの先発投手はハンター・ブラウン、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

2回表、8番 李灝宇 初球を打ってショートへのタイムリーヒットでタイガース得点 HOU 0-1 DET

5回裏、キャッチャーのパスボールでアストロズ得点 HOU 1-1 DET

8回表、2番 ディロン・ディングラー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 HOU 1-2 DET

8回裏、9番 レイネル・デルガド 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 3-2 DET、1番 ジェレミ－・ペーニャ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでアストロズ得点 HOU 4-2 DET

試合は4対2でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのブライアン・キングで、ここまで2勝1敗6S。負け投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで3勝5敗0S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、1勝0敗3Sとなっている。

ここまでアストロズは34勝41敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方タイガースは30勝43敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 13:44:27 更新