Gショック × ディスイズネバーザット　90年代レトロと現代のストリートセンスを時計に

カシオ計算機が、「Gショック（G-SHOCK）」と韓国発のストリートブランド「ディスイズネバーザット（thisisneverthat）」のコラボレーションウォッチ「DW-5600TNT」を7月10日に発売する。G-SHOCK STOREおよびカシオ公式オンラインストアで取り扱う。

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ディスイズネバーザットは、韓国・ソウルを拠点とするコンテンポラリーファッションブランド。1990年代のソウルのサブカルチャーに影響を受けたコレクションを発表している。

DW-5600TNTは、初代Gショックの象徴的な角型フォルムを受け継ぐ「DW-5600」をベースとしたコラボモデル。外装にはクリアカラーのレジン素材を使用し、ディスイズネバーザットのブランドロゴを際立たせている。フェイスはホワイトとブラックのコントラストを強調。90年代のノスタルジックなレトロ感と現代的なストリートセンスを反映した。

また、ベゼルの上下部分には蓄光素材を採用。暗所では「PROTECTION」と「G-SHOCK」の文字が浮かび上がる仕様となっている。裏蓋や遊環などの細部にも同ブランドのロゴをあしらったほか、コラボモデル専用のスペシャルパッケージを用意する。価格は1万8700円。

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