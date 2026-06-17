サカナクションの山口一郎が自身のInstagramを更新し、M!LKとの集合ショットを披露した。

【写真】白スーツのサカナクション山口一郎をM!LKが囲んで“滅”

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』舞台裏で実現した異色のコラボ！

国内最大級の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が6月13日に開催され、サカナクションとM!LKがそれぞれ複数の栄冠に輝く快挙を成し遂げた。

サカナクションは、その圧倒的な存在感と音楽性で「最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞」を受賞。さらに楽曲「怪獣」が「最優秀楽曲賞」をはじめとする複数の賞を堂々と獲得した。一方のM!LKも「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）」を受賞。それだけでなく、楽曲「好きすぎて滅！」が「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）」「最優秀バイラル楽曲賞」を受賞した。

本投稿は、授賞式バックステージでのオフショットだ。サカナクションの山口は「滅！」とコメントし、M!LKのメンバーとの貴重な集合ショットを公開した。写し出されているのは、ベージュやオフホワイトのスーツ姿のM!LKと完璧に調和する白いスーツを纏った山口の姿だ。中央の山口を囲むように、左に佐野勇斗と吉田仁人が、右に山中柔太朗と曽野舜太と塩粼太智が並び立つ。全員でM!LKの代名詞ともいわれる“滅”ポーズを華麗に決めている。

M!LKの世界観へと見事に溶け込んでいる集合ショットに、SNSでは「違和感なくて滅！」「みんな可愛くて滅！」「滅ポーズ完璧すぎる」「推しの渋滞で滅！」と歓喜の声が溢れている。