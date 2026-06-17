ジュニア公式Xにて、佐々木大光（KEY TO LIT）が出演した6月15日放送の『真剣遊戯！THEバトルSHOW』のオフショットが公開された。

【写真＆動画】櫻井翔を中島健人・末澤誠也・佐々木大光が囲んだ『真剣遊戯！』オフショット／番組予告

■アイドル俳優軍の中島・末澤・佐々木はピンクを取り入れた衣装

『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、主宰に櫻井翔を迎えたゲームバラエティー番組。アイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。

今回は中島健人、末澤誠也（Aぇ! group）、そして佐々木がアイドル俳優軍として出演。公開されたオフショットは、この3人と櫻井が並んでいる。

中島はピンクのTシャツ、末澤は黒いTシャツの上にピンクのシャツを羽織り、佐々木は赤いスカーフをマントのようにかけたなかに、ピンク色のチェックシャツがチラリと見えるオーバーオール姿。アイドル俳優軍の3人はピンクを取り入れた衣装になっている。一方、櫻井は金色のラインが入ったグレー×黒のダブルジャケット姿。

櫻井は中島の肩に手をかけニッコリ。ピースする中島の隣で、佐々木はニッコニコ笑顔で寄り添い、櫻井の隣にはキリッとした表情の末澤が。

コメント欄には「大光くんと先輩方との共演うれしい」「ピンクの衣装お似合い」「初恋の人と今の推しの共演」「大光くんマント姿かわいい」「ケンティー胸板の厚さすごい！」「これは神メンツ」などといったファンの声が続々と到着している。

■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』オフショット

事務所の先輩後輩がギュッとくっつく姿にファン歓喜。

■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』番組予告

バトルに挑む真剣な表情に注目。