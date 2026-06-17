７月１日（水）からスタートする中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイト 新ドラマ「おちたらおわり」のメインビジュアル、および追加キャストが本日解禁となった。

原作は、累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされた大ヒット作『ライフ』の漫画家・すえのぶけいこ！女性の心の闇や人間関係の崩壊を鋭く描き続け、「ライフ」のみならず「リミット」などもドラマ化されるなど女性を中心に幅広く支持を受けている。現在も依存症をテーマにした「アディクト」を連載中。

【予告】「おちたらおわり」7月1日 毎週水曜24時24分スタート［60秒特報］

本作は、新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”。

本日解禁されたメインビジュアルでは、華やかな赤いドレスを着飾った５名のママキャストが、きらびやかに見えるタワーマンションの裏で、実はそれぞれが嫉妬や悩みを抱えているという“二面性”を、ガラス越しの演出で表現。

ガラスで歪みゆく表情が、本作の持つ “オトスカ、オトサレルカ”の緊張感を象徴するビジュアルとなっている。

主演は 宇垣美里。

宇垣が演じる月島明日海と因縁を抱える相手・真宮孔美子を篠田麻里子、さらに同じタワマンに暮らすママ友として、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈がすでに発表されているが、さらに今回、レギュラーキャスト６名が新たに解禁となった。

主人公・月島明日海の夫・航平役には、池田直人（レインボー）。真宮孔美子の夫・雅純役には、船ケ山哲。丸⼭朋代の夫・恭弘役には、木原勝利。桜庭心菜の夫・篤役には、高井佳佑（ガーリィレコード）。楠紗都の夫・英治役には、清水海李。さらに、物語のキーパーソン・桐ケ谷カイ役には、簡秀吉。

男性キャストたちがどのように物語に新たな波紋を広げ――

そして女性たちの人間関係はどのように崩れていくのか――。

注目のドラマだ。