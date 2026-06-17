フィギュアスケートの木下グループ所属ならびに木下アカデミーの選手が17日、京都・宇治市内の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。

結成2季目となるアイスダンスの櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が調整。練習後の囲み取材で来季の抱負を問われると、島田は「全日本選手権の優勝と、四大陸選手権と世界選手権の出場が目標」と決意を口にした。

5月には、フィギュアスケートでプロとして活動する男子の宇野昌磨さんと女子の本田真凜さんが都内で会見し、ともに現役復帰してアイスダンスで30年フランス・アルプス地域五輪を目指すと発表した。島田にとって宇野は、同じステファン・ランビエル・コーチに指導を仰いだ間柄でもある。

「たくさんのカップルが誕生して、国内の競争も盛り上がってくれるのはうれしいし、それを引っ張っていく存在になりたい。本田選手と宇野選手とは関わりが深くて。とてもうれしい気持ちと負けたくない気持ちとたくさんあるけど、まずはこうやってまた切磋琢磨できる環境になった。自分自身も昌磨くんも、ステファンコーチも喜んでいると思います」

新シーズンからアイスダンスに専念する櫛田は、その理由を「もっとアイスダンスのウエートを増やしたいと率直に思った」と明かした。