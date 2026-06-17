【W主演・ゆいかれん＆藤林泰也】7/8(水) 深夜24時スタート ＢＳテレ東 「ドライな同期の溺愛癖」メインビジュアルが完成！小栗有以(AKB48) & 京典和玖 & 半田周平の出演決定！オープニング主題歌はドットビーピーエムが担当

ＢＳテレ東 2026年7月8日(水) 深夜24時スタート！

W主演 ゆいかれん ＆ 藤林泰也





メインビジュアルが完成!!!

小栗有以(AKB48) & 京典和玖 & 半田周平の出演決定！

オープニング主題歌はドットビーピーエム の「ポーカーフェイス」 メインビジュアルが完成!!!小栗有以(AKB48) & 京典和玖 & 半田周平の出演決定！オープニング主題歌はドットビーピーエム の「ポーカーフェイス」

ＢＳテレ東では、2026年7月8日(水)から、「ドライな同期の溺愛癖」(毎週水曜深夜24時～24時30分）を放送します。

2022年に電子コミックとして配信されると、2人の恋愛模様に“胸キュン”が止まらないと話題を集めた、碧依ぺきによる同名作を実写ドラマ化！相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・（はなざわ・あやめ）と、潔癖症で彩芽でも心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋翠（みやじま・すい）。ふとしたきっかけで宮嶋の心を読むと表のドライな一面とは裏腹、彩芽のことを妄想で愛でている変態だったことが判明…！想いを知ってしまった恋愛奥手の彩芽と感情を全く表に出さないドライな宮嶋。それぞれ恋愛への不器用さを抱えた2人が一歩踏み出す模様を、2人を取り巻く人間模様とともに描きます。恋愛ドラマに定評のあるＢＳテレ東らしい”胸キュン”オフィスラブストーリーにご期待ください！



W主演の一人・花澤彩芽役をゆいかれんが、もう一人の主演・宮嶋翠役を藤林泰也が演じることは既報の通りですが、この度ドラマのキーパーソンとなる3名のキャストを解禁します!!!



彩芽と宮嶋の後輩で、見た目も中身も“ザ・女子”。宮嶋に想いを寄せている姫宮加奈子（ひめみや・かなこ）役に、絶大な人気を誇るアイドルグループAKB48の絶対的エースとして活動しつつも、ドラマ「ストロボ・エッジSeason1・2」(WOWOW)、「AKIBA LOST」(日本テレビ)、「福岡恋愛白書21 さよならウエディング」(KBC)に出演するなど多彩なジャンルで才能を発揮している小栗有以、彩芽の学生時代の元カレで、恋愛奥手になるきっかけともなった橋本拓也（はしもと・たくや）役に、ドラマ「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」(TBS)、ミュージカル「刀剣乱舞」、舞台「二十五億秒トリップ」などマルチに活躍中の京典和玖、彩芽や宮嶋の上司で気弱だが面倒見がいい温水仁（ぬくみず・ひとし）役にプロフェッショナル集団“こねこフィルム”の初期メンバーで、ドラマ「失踪人捜索班 消えた真実」(テレ東)や「誘拐の日」(テレビ朝日)に出演、人気ホラーゲーム「深夜放送」の実写ドラマ化(DMMショート)では主演を務めるなど、話題作への出演が続いている半田周平が決定しました！

彩芽と宮嶋を取り巻く、個性強めなキャラクター達の人間模様をお楽しみに！

左から京典和玖、小栗有以(AKB48)、半田周平

©「ドライな同期の溺愛癖」製作委員会

姫宮加奈子役：小栗有以(AKB48) コメント

オファーをいただき原作を読んだ時に、まさに少女漫画っぽい感じで面白くて少女漫画が好きだった学生の頃を思い出しました！笑 私が演じる姫宮がこの作品の中で少しでもスパイスのような存在になれていたらなと思います！！撮影の現場は本当に和やかでキャスト皆仲良く素敵な現場でした。皆で作り上げたからこその良さも作品の中でも伝わるといいなぁと思います！お楽しみに！

橋本拓也役：京典和玖 コメント

人との距離が近いからこそ見えなくなるものや、言葉にできない感情。この作品には、そんな繊細な心の動きがたくさん描かれています。誰かを想う気持ちは、とてもシンプルでありながら、時に人を不器用にもさせるものなんだなって。橋本拓也として、優しさと、ときめきに満ちた世界を生きられたことを嬉しく思います。ぜひお楽しみください。

温水仁役：半田周平 コメント

あの人の心の声を聞きたい＿それは恋のはじまりの予感＿?! 思いを寄せること。そして、思いやること。人と人との繋がりで本当に大切なものに出会える作品だと思います。今、恋をしている人も、恋をお休み中の人も、ぜひ登場人物たちに同期して恋愛のすてきさに溺れてください！！

╲メインビジュアル完成／

メインビジュアルを初公開！接近する彩芽(ゆいかれん)と宮嶋(藤林泰也)の背後には、宮嶋の心の声がずらーーーーーーり！彩芽を溺愛し妄想が止まらない宮嶋の心の声はおさまるところを知らない!?ポップな色使いが読心女子と溺愛男子の胸キュンオフィスラブストーリーの幕開けを盛り上げます。

オープニング主題歌：ドットビーピーエム「ポーカーフェイス」(WONDER VILLAGE)

ドラマを彩るオープニング主題歌は、5人組アイドルドットビーピーエムが歌う「ポーカーフェイス」に決定しました！ユーモア溢れる歌詞や、ニューレトロなサウンドで人気を集めるドットビーピーエムが思わず心も躍りだす軽快なテンポに乗せて本作のオープニングを盛り上げます。一度聴いただけで頭から離れなくなるサビの中毒性もポイントです。

【プロフィール】

世界をドドっとスマイルに！懐かし新しいちょいクセサウンドがハートをドット打ち抜く！ ちょっぴりビターな女心を歌う5人組アイドル「ドットビーピーエム」！2020年7月にデビューし、2024年10月に発売した4th Single「ワタシ、ナンテ、イイ女」ではオリコンデイリー1位を獲得。今年7月に6周年記念ワンマンライブを開催予定。

5th Single 「もったいない / ポーカーフェイス」 2026.7.21 Release

【コメント】

今回、素敵な作品にオープニング主題歌として携われてとても嬉しく思います。「ポーカーフェイス」はタイトルのとおり、表面上はドライなのに、内側では誰よりも相手を想っている、そんな不器用で複雑な恋の駆け引きを表現した楽曲です。花澤・宮嶋の恋の行方とともに、ドラマも楽曲もぜひお楽しみください！

原作情報

碧依ぺき「ドライな同期の溺愛癖」（wwwave comics）



電子書籍配信サービス「ComicFesta」をはじめ、各種サービスにて配信中です。また、Crape comics（(株)彗星社）よりコミック1～3巻が好評発売中。最新コミック4巻は2026年8月18日(火)発売予定！



ComicFesta 作品ページ ▶ https://comic.iowl.jp/titles/176556

Crape comics 作品ページ ▶ https://suiseisha.jp/comicsdetail?pid=44363

©碧依ぺき／彗星社

≪イントロダクション≫

営業成績トップの花澤彩芽(ゆいかれん)の秘密は、他人の“匂い”から心の声を読み取れること。しかし、同期の宮嶋翠(藤林泰也)だけは、潔癖で匂い対策が完璧の無臭男故に、心を読むことができずにいた。性格も飛びぬけてドライで、恋愛とは無縁だと思っていたが、ひょんなことから汗だくになった宮嶋の匂いを嗅ぐと、妄想の中で彩芽を溺愛し続けていたムッツリ男子だったことが判明…！最初は戸惑いを隠せなかった彩芽だったが、クールな表情とは裏腹に情熱的な本音を抱える宮嶋のギャップに次第に惹かれていく。表情と心のギャップがたまらない！読心女子と溺愛男子の胸キュンオフィスラブストーリーが今、幕を開ける。

≪番組概要≫

【タイトル】「ドライな同期の溺愛癖」

【放送局】ＢＳテレ東

2026年7月8日(水)スタート 毎週水曜 深夜24時～24時30分

※テレビ東京

2026年7月14日(火)スタート 毎週火曜 深夜3時35分～4時05分

※テレビ大阪

2026年7月8日(水)スタート 毎週水曜 深夜1時～1時30分

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶U-NEXT：https://www.video.unext.jp/

広告付き無料動画配信サービス「ネットもテレ東」「TVer」「Lemino」では、ＢＳテレ東での放送直後より最新話を1週間無料配信

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▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srudk7ijag

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7



【原作】碧依ぺき「ドライな同期の溺愛癖」（wwwave comics）

【主演】ゆいかれん、藤林泰也

【出演】小栗有以(AKB48)、京典和玖、半田周平

【監督】加藤綾佳

【脚本】上野詩織

【オープニング主題歌】ドットビーピーエム「ポーカーフェイス」(WONDER VILLAGE)

【チーフプロデューサー】森田昇(テレビ東京)

【プロデューサー】久保田渉(テレビ東京)、野口征吾(ワンダーヴィレッジ)、鈴木伸明(ワンダーヴィレッジ)、菅谷英一(MMC)

【コンテンツプロデューサー】荻野史歩(テレビ東京)

【制作】ＢＳテレ東、ワンダーヴィレッジ

【特別協力】ウェイブ

【制作協力】MinyMixCreati部、ディープサイド

【製作著作】「ドライな同期の溺愛癖」製作委員会

【公式HP】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/ddd/

【公式Ｘ】https://x.com/dorama_bs7ch ／ @dorama_bs7ch

【公式Instagram】https://www.instagram.com/dorama_bs7ch ／ @dorama_bs7ch

【ハッシュタグ】#ドライな同期の溺愛癖 #DDD