hitomiが、ニューシングル「Choice！」を本日配信リリースした。

本楽曲は、フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のエンディングテーマソングとなっており、hitomiが作詞を手掛け、作曲をFZ（sfpr / Radical Hardcore Clique）が担当した楽曲だ。

ジャケットのアートディレクションは、5月20日に配信された「Tokey-Dokey」でもジャケットからMVまで制作し、これまでのhitomiの作品ビジュアルを数多く手掛けてきた盟友・THROUGH.designの『平野文子』が手掛けた。

ジャケット写真

「Choice！」は、今知りたい「最」も「新」しいニュースを「最」も「深」く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマである2つの“サイシン”に対し、視聴者目線から、あるいは母親目線から、情報を自分なりに判断していくことの大切さ、そして、その選択（＝Choice）をワクワクしながら楽しもう！というメッセージが込められているという。

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◾️『Mr.サンデー』番組内紹介 hitomi コメント

この度、Mr.サンデーのエンディングテーマを

歌わせていただく事になったhitomiです。

良い事ばかりではない日常における些細なことを

どのように描こうかな？と考えて作りました。

どんな場面でも希望が持てるように

だけど、ただ明るいだけではなく

真実を知り希望を持って進めるように

そんなイメージで言葉選びをしました。

私たちは毎日選ぶ事をせまられ

それによっていろんな感情が生まれます。

そんな意味合いもありChoice！と名づけ

日々良いChoice！が出来る様にそんな想いを込めました。

この曲が少しでも次の日の明るい一歩に

なってくれたら大変嬉しいです！

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◾️その他リリース情報 ◇Re:light Project 第1弾 「there is（LOVE）」

配信：https://hitomi.lnk.to/there-is…_re-light ◇Re:light Project 第2弾「体温（蹲）」

配信：https://hitomi.lnk.to/taion_re-light ◇「Tokey-Dokey」※ドラマ『鬼女の棲む家』主題歌

配信：https://hitomi.lnk.to/tokeydokey https://youtu.be/NaCaE8jDfsg ◇「Stand by」※ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』OP

配信：https://hitomi.lnk.to/stand-by ◇『Re:CONNECT』

配信：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT