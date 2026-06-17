hitomi、フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のEDテーマソング「Choice！」本日配信リリース。「日々良いChoice！が出来る様に」
hitomiが、ニューシングル「Choice！」を本日配信リリースした。
本楽曲は、フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のエンディングテーマソングとなっており、hitomiが作詞を手掛け、作曲をFZ（sfpr / Radical Hardcore Clique）が担当した楽曲だ。
ジャケットのアートディレクションは、5月20日に配信された「Tokey-Dokey」でもジャケットからMVまで制作し、これまでのhitomiの作品ビジュアルを数多く手掛けてきた盟友・THROUGH.designの『平野文子』が手掛けた。
「Choice！」は、今知りたい「最」も「新」しいニュースを「最」も「深」く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマである2つの“サイシン”に対し、視聴者目線から、あるいは母親目線から、情報を自分なりに判断していくことの大切さ、そして、その選択（＝Choice）をワクワクしながら楽しもう！というメッセージが込められているという。
◆ ◆ ◆
◾️『Mr.サンデー』番組内紹介 hitomi コメント
この度、Mr.サンデーのエンディングテーマを
歌わせていただく事になったhitomiです。
良い事ばかりではない日常における些細なことを
どのように描こうかな？と考えて作りました。
どんな場面でも希望が持てるように
だけど、ただ明るいだけではなく
真実を知り希望を持って進めるように
そんなイメージで言葉選びをしました。
私たちは毎日選ぶ事をせまられ
それによっていろんな感情が生まれます。
そんな意味合いもありChoice！と名づけ
日々良いChoice！が出来る様にそんな想いを込めました。
この曲が少しでも次の日の明るい一歩に
なってくれたら大変嬉しいです！
◆ ◆ ◆
◾️「Choice！」
2026年6月17日（水）配信リリース
フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』EDテーマソング
▼フジテレビ系『Mr.サンデー』
[放送日時]
毎週日曜 21時〜23時09分生放送 ※一部地域除く
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/mrsunday/
公式Ｘ：https://twitter.com/mrsunday_tv
公式Instagram：https://www.instagram.com/mrsunday.tv/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mrsunday_tiktok
◾️その他リリース情報
◇Re:light Project 第1弾 「there is（LOVE）」
配信：https://hitomi.lnk.to/there-is…_re-light
◇Re:light Project 第2弾「体温（蹲）」
配信：https://hitomi.lnk.to/taion_re-light
◇「Tokey-Dokey」※ドラマ『鬼女の棲む家』主題歌
配信：https://hitomi.lnk.to/tokeydokey
◇「Stand by」※ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』OP
配信：https://hitomi.lnk.to/stand-by
◇『Re:CONNECT』
配信：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT
関連リンク
◆hitomi オフィシャルサイト
◆hitomi オフィシャルInstagram
◆hitomi オフィシャルYouTubeチャンネル