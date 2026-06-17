アルゼンチンが連覇へ好発進

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦した。リオネル・メッシが、いきなりハットトリックの大活躍で3-0発進。FIFAが公開した1枚の写真に視線が集中した。

前半17分、アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。エリア外で左足を振り抜き、見事にゴールネットを揺らした。

6大会連続出場の38歳は止まらない。後半15分にこぼれ球に反応して2点目を挙げれば、後半31分にもゴール。初戦でいきなりハットトリックとし、クローゼ（ドイツ）が保持するW杯最多16得点に並んだ。

3点目を決めた約10分後、FIFAはXを更新。「メッシ×3」とし、帽子の絵文字を添えると、海外ファンから様々な声が上がった。

「魔法のようだ」

「別格だよ」

「全員が敬礼するべきだね」

「何という選手だ」

「メッシ＞ロナウド。議論は終わりだ！」

「信じられないようなパフォーマンスだった」

W杯連覇へ最高のスタートを切ったメッシとアルゼンチン。次戦は22日（日本時間23日）にオーストリアと戦う。



（THE ANSWER編集部）