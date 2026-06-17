キャンプ in 音楽フェス＜Rockroshi Starry Music Festival 2026＞が、10月10日および11日の2日間、福井・大野市 六呂師⾼原で開催される。アジアで唯一の星空保護区“アーバンナイトスカイプレイス”に認定された六呂師高原で音楽、星空、キャンプ、地域文化が融合する同フェスは、昨年に続いて今回2回目を迎える。その第二弾出演アーティストが発表となった。

◆＜六呂師 Starry Music Festival＞ 出演者画像

新たに発表されたのは5組。初日10月10日には、昨年ソロ活動を開始した山内総一郎、シンガーソングライター黒木渚、今年デビュー20周年を迎えたSPECIAL OTHERS、昨年に続いて二回目の出演となる水曜日のカンパネラが登場。2日目10月11日には、初のアリーナ公演を成功させた神はサイコロを振らないの出演が決定した。

“星たちとうたう”をテーマにアジアNo.1の星空のもと、唯一無二の感動体験を届ける音楽＆キャンプフェス＜ロクスタ＞は、大の宇宙好きと知られ、宇宙や星にまつわる楽曲を数多く生み出しているACIDMANの大木伸夫が今年もアンバサダーを務める。

チケットの2次先行受付は各プレイガイドにて本日6月17日正午より。福井県在住者を対象とした“福井県民割”や“学割”などお得な入場券も用意されている。

■Music & Camp Fes＜Rockroshi Starry Music Festival 2026＞

10⽉10⽇(⼟) 福井県大野市・六呂師⾼原

open11:00 / start12:00

10⽉11⽇(⽇) 福井県大野市・六呂師⾼原

open10:00 / start11:00

※六呂師⾼原：福井県⼤野市南六呂師169字東上⾕野

▶DAY1：10月10日(土)出演アーティスト

ACIDMAN / 黒木渚 / 水曜日のカンパネラ / SPECIAL OTHERS / Name the Night / THE BACK HORN / MONGOL800 / 山内総一郎 / レトロリロン …and more!!

▶DAY2：10月11日(日)出演アーティスト

OKAMOTO’S / 神はサイコロを振らない / GLIM SPANKY / とまとくらぶ / MONKEY MAJIK / yama …and more!! ▼チケット(税込)

【入場券】

◯⼀般：1日券 9,900円 / 2⽇券 17,700円

◯福井県民割：1日券7,700円 / 2日券 13,200円 ※福井県在住の方のみ購入可能

◯学割(中⾼⽣)：1⽇券 3,300円 / 2⽇券 5,500円

◯学割(⼤学⽣ / 専門学生)：1⽇券 6,600円 / 2⽇券 11,000円

※小学生・未就学児入場無料(要保護者同伴)

【キャンプ券】※チケットぴあにて

◯VIPグランピング：220,000円 ※SOLD OUT

・最大6名まで宿泊可能

・チェックイン10/10(土)11:00〜 / チェックアウト10/12(月)11:00

・入場券(2日券)4枚付き ※5名以上は別途入場券(2日券)をご購入ください

・駐車場2台

・会場フードファストパス＋キャンプサイト内専用Barでの全員分の飲み放題付き

◯VIPオートキャンプ：88,000円

・2〜6名まで宿泊可能

・チェックイン10/10(土)11:00〜 / チェックアウト10/12(月)11:00

・駐車場1台

・会場フードファストパス＋キャンプサイト内Barでの全員分の飲み放題付き

・入場券(2日券)は別途ご購入ください

◯一般キャンプ：1サイト 22,000円

・区画：6m✕6m

・6名まで宿泊可能

・チェックイン10/10(土)11:00〜 / チェックアウト10/12(月)11:00

・場内駐車場1台付

・入場券(2日券)は別途ご購入ください

※キャンプサイトご利用にあたって詳細・注意事項はオフィシャルサイトをご確認ください。

※駐車券・シャトルバス券は後日発売

【2次先行受付 ※各プレイガイド】

受付開始：6月17日(水)12:00〜

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/starrymusicfes/

・イープラス：https://eplus.jp/starrymusicfes/

・ローチケ：https://l-tike.com/starrymusic/ (Lコード:55857)

主催：Rockroshi StarryMusicFestival実行委員会