スウェーデンのアヤリは初戦2ゴール

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。日本と同じ1次リーグF組のスウェーデンは、14日（日本時間15日）にチュニジアを5-1で撃破。2ゴールを挙げた22歳に、日本の女優が熱視線を送った。

チュニジアを圧倒したスウェーデン。存在感を見せつけたのは、三笘薫とブライトンで同僚のヤシン・アヤリだった。

父がチュニジア出身の22歳。縁が深いチュニジアからの得点で、派手に喜ぶことはなかったが、鮮烈なW杯デビューを果たした。

アヤリの活躍に反応したのが、女優の矢新愛梨（やしん・あいり）だ。スウェーデンMFと1字違いで、15日に更新した自身のXに「わたし、代表なったんかと思った」とつづると、おおいにバズった。

投稿を見たファンからは、「すげぇwほぼヤシンアヤリや」「めちゃくちゃ名前似てる笑笑」「アヤリが思わぬところでバズってて草」「スウェーデン代表じゃないですか！！」「1文字違いで笑った ニアピンすぎる」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）