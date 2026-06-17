amazarashiが、新曲「クラウン新車で買ってあげる」を本日配信リリースした。

本楽曲は、秋田ひろむが“父”という存在に向けた思いを描いた一曲だという。家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉。何気ない情景を積み重ねながら、簡単には整理しきれない感情を静かに浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品に仕上がったとのことだ。

本作では、漫画家・薄場圭とのコラボレーション企画も展開中だ。特設サイトでは、公開中のジャケットに加え、新たに描き下ろしイラストも公開された。今回公開されたイラストは、『僕とお父さんについて』の主人公・秋字のその後が描かれたものとなっている。さらに、2021年に発表された薄場圭による短編漫画『僕とお父さんについて』本編も全編読むことができる。

薄場圭 描き下ろしイラスト

今回のコラボレーションは、amazarashiが『スーパースターを唄って。』の単行本帯コメントを寄稿したことをきっかけに実現したもの。秋田ひろむが「クラウン新車で買ってあげる」を制作する中で、『僕とお父さんについて』に描かれた父との距離感や記憶の細部に、自身の記憶と響き合うものを感じたことが企画の出発点になったという。

一方、薄場圭も10代の頃からamazarashiの音楽に強い影響を受けてきたことを明かしており、今回の描き下ろしについては、“秋字の続きを少し描いた”感覚で向き合ったと語っている。

6月20日20時には、「クラウン新車で買ってあげる」と『僕とお父さんについて』、それぞれの作品世界が交差するMVがYouTubeにてプレミア公開予定だ。

楽曲の配信リンク、特設サイト、今後の情報はamazarashiオフィシャルサイトおよびSNSにて確認してほしい。