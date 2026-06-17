◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後４試合目で、３試合ぶりの１５号先制ソロを放った。メジャー通算３００号まで「５」本とし、月別最多の本塁打をマークしている６月に通算６７本目となった。

０―０の５回先頭で迎えた第３打席。右腕ラスムセンの初球だった。９２マイル（約１４８・１キロ）の内角カットボールを捉えると、打球速度１０６・９マイル（約１７２キロ）、角度２７度、飛距離４２７フィート（約１３０・２メートル）でセンターの防球ネットに着弾した。ラスムセンに対しては昨季まで通算５打数無安打４三振１四球と苦戦。この日も初回先頭で空振り三振に倒れるなど２打席凡退していたが、初安打がホームランになった。

前日１５日（同１６日）の同戦では５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来、１か月ぶりとなる出場２試合連続無安打に終わったが、１７打席ぶり（その間５四球）の快音が貴重な一発になった。サッカーＷ杯の期間中ということもあり、この日は来場者に「サッカージャージー」がプレゼントされた。米国などでの開催で現地でも盛り上がるを見せる中、大谷がサッカーに負けない“ショータイム”を披露した。

大谷はリアル二刀流翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝に違和感を覚え、１２日（同１３日）の試合を欠場。１３日（同１４日）のホワイトソックス戦から復帰し、その後は打者として出場を続けている。投手としては１７日（同１８日）のレイズ戦に先発するため、この日の試合前にはブルペン入りして２４球。左膝を気にすることなく投げ込んでいた。

また、本拠地でのレイズ戦は２４年８月以来。その時の３連戦では初戦で９回にサヨナラ満塁本塁打を放ち、史上最速で「４０―４０」（４０本塁打、４０盗塁）を達成した劇的な試合になった。大谷はメジャーではこれまで３本のグランドスラムを放ってきたが、全てレイズ戦と不思議な“縁”もある。今回もこの後満塁で打席が回れば、２発目を期待してもいいかもしれない。