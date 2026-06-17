◾️ドラマ『LOVED ONE』

©フジテレビ

▼放送日時

毎週（水）22時〜22時54分

※TVerリアルタイム配信＆見逃し配信あり

▼出演者

ディーン・フジオカ、瀧内公美

八木勇征、綱 啓永、安斉星来、川床明日香、草川拓弥

上川拓郎、小松和重／山口紗弥加

他

▼スタッフ

脚本：『LOVED ONE』ライターズルーム

守口悠介（『ブラックペアン シーズン２』、『キャスター』他）

市東さやか（『真夏のシンデレラ』、『Dr.アシュラ』他）

中村 馨（『#だってヒロインじゃない』他）

石田真裕子（『人質は脚本家』、『ドビュッシーが弾けるまで』他）

佐藤優介（『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』他）

主題歌：DEAN FUJIOKA『Loved One』

音楽：池田善哉（『機動戦士ガンダム：銀灰の幻影』、『Dr.アシュラ』他）

横関公太（『Dr.アシュラ』、『モンスターハンターストーリーズ３〜運命の双竜〜』他）

プロデュース：加藤達也（『赤羽骨子のボディガード』、『かくかくしかじか』他）

水戸理恵（『Dr.コトー診療所』他）

制作プロデュース：長汐祐人（『アナログ』、『嘘解きレトリック』他）

大古場栄一（『しあわせな結婚』、『嘘が嘘で嘘は嘘だ』他）

演出：松山博昭（『信長協奏曲』、『ミステリと言う勿れ』他）

並木道子（『最高の離婚』、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』他）

制作協力：AOI Pro.

制作著作：フジテレビ

▼Info

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/lovedone/

公式Ｘ：https://x.com/lovedone_fuji

公式Instagram：https://www.instagram.com/lovedone_fuji/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lovedone_fuji

TVer：https://tver.jp/series/sr2qsz7e4k