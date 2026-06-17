DEAN FUJIOKA、ドラマ『LOVED ONE』主題歌「Loved One」本日配信＆MV公開。新宣材写真公開も
DEAN FUJIOKAが、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の主題歌である新曲「Loved One」を本日配信リリースした。
本楽曲は、ドラマの主演も務めるDEAN FUJIOKAが自ら作詞・作曲を手掛けた書き下ろしのバラードだ。「人の生と記憶」、そして「誰もが誰かに愛されていた存在であること」をテーマに、日常に宿るささやかな出来事や、大切な人と過ごした時間の積み重ねを、温かくも切ない言葉とメロディーで紡ぎ出しているという。
MVには俳優の川島海荷、伊島空が出演しており、監督は人物の繊細な感情描写に定評のある映像監督・こささりょうまが務めた。本作では、恋人たちが過ごした何気ない日常を通して、一つの“愛の形”を描写。誰かを想って作る食事、何気なく交わされる言葉、部屋に残る生活の気配など、ありふれた日々の断片を丁寧に映し出しているとのこと。
DEAN FUJIOKA自身も、その空間に残る記憶や温度に触れながら、“愛”と向き合っていく存在として登場している。観る者それぞれが、大切な人と過ごした時間を自然と想い起こすような映像作品に。
さらに、最新アーティスト写真も同時解禁された。洗練された雰囲気の中に、自然体の表情や柔らかな空気感が印象的なビジュアルとなっており、その奥にある温もりや人間性が滲み出る一枚に仕上がったという。
◾️「Loved One」MV情報
Lyrics DEAN FUJIOKA
Music DEAN FUJIOKA
Arranged by Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
Recording Engineer Yuji Tanaka(prime sound studio form)・Kanako Hayashi(canalabo)
Assistant Engineer Yuki Ishii (Digz, Inc. Group)
Mixing Engineer Kanako Hayashi(canalabo)
Mastering Engineer Akihiro Shiba (TEMAS Mastering Studio)
Cast Umika Kawashima / Kuu Izima
Director / Offline Editor Ryoma Kosasa
First Assistant Director Tomoki Uchida
Assistants Director Suzu Hosoi
Director of Photography Ikeda Kei
1st AC Hiromasa Sato
2nd AC Yuki Mori
Steadicam Operator Makoto Hiramoto (SOG)
Lighting Director Tomokazu Tsukioka
Lighting Assistants Keito Furugori / Sinsuke Oguma
Set Designer GEN
Set Designer Assistant Shintaro Hirano / Amane Ogiso
Florist caco (fram)
On-set Bus Driver Koichiro Mitsui (Mitsui CTC)
Drivers Hayato Nakayama (Snappy) / Kenta Matsushima (Snappy) / Kazuhiko Mochida (S-CREWS) / Yoshinori Akiyama (Saimaru.LLC)
Stylist Shoh Sasaki
Stylist Assistant Meo
Hair & Make-up mitsuhiro minamitsuji / Hoshi
Colorist Takamitsu Hoshiko (DI Factory)
Online Editor Yoshinobu Okino
Title Designer Oyumaru
Chief Production Manager Yuuki Otsuka (ANGLE inc)
Production Managers Tsubasa Matsuoka / Rei Takara / Mizuki Kowata / Hina Kitajima
Creative Associate Director / Casting Atsuya Katabami
Creative Producer Hayato Arakawa
Producer Yu Morimura (ANGLE inc)
Production ANGLE inc
Creative Agency WIT COLLECTIVE
Concept Development Satoshi Oshima / Miwa Harada / Kazuhiro Kudaka
A&R Masahiro Ikehara（AMUSE inc.)
Executive Producer Kenichi Shimoi（AMUSE inc.)
Chief Manager Satoru Aoki（AMUSE inc.)
Manager Konomi Ichiki（AMUSE inc.)
◾️「Loved One」
2026年6月17日（水）リリース
配信：https://dean-fujioka.lnk.to/Loved_One
※フジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』主題歌
◾️ドラマ『LOVED ONE』
▼放送日時
毎週（水）22時〜22時54分
※TVerリアルタイム配信＆見逃し配信あり
▼出演者
ディーン・フジオカ、瀧内公美
八木勇征、綱 啓永、安斉星来、川床明日香、草川拓弥
上川拓郎、小松和重／山口紗弥加
他
▼スタッフ
脚本：『LOVED ONE』ライターズルーム
守口悠介（『ブラックペアン シーズン２』、『キャスター』他）
市東さやか（『真夏のシンデレラ』、『Dr.アシュラ』他）
中村 馨（『#だってヒロインじゃない』他）
石田真裕子（『人質は脚本家』、『ドビュッシーが弾けるまで』他）
佐藤優介（『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』他）
主題歌：DEAN FUJIOKA『Loved One』
音楽：池田善哉（『機動戦士ガンダム：銀灰の幻影』、『Dr.アシュラ』他）
横関公太（『Dr.アシュラ』、『モンスターハンターストーリーズ３〜運命の双竜〜』他）
プロデュース：加藤達也（『赤羽骨子のボディガード』、『かくかくしかじか』他）
水戸理恵（『Dr.コトー診療所』他）
制作プロデュース：長汐祐人（『アナログ』、『嘘解きレトリック』他）
大古場栄一（『しあわせな結婚』、『嘘が嘘で嘘は嘘だ』他）
演出：松山博昭（『信長協奏曲』、『ミステリと言う勿れ』他）
並木道子（『最高の離婚』、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』他）
制作協力：AOI Pro.
制作著作：フジテレビ
▼Info
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/lovedone/
公式Ｘ：https://x.com/lovedone_fuji
公式Instagram：https://www.instagram.com/lovedone_fuji/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lovedone_fuji
TVer：https://tver.jp/series/sr2qsz7e4k
関連リンク
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