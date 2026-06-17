◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）を３―０で下し、好発進を決めた。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）は後半３１分、ペナルティーエリア正面から左足を振り抜き、３点目で今大会１号のハットトリックを達成。元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ通算最多得点記録１６点に並んだ。Ｘでは「ハットトリック」「アルゼンチン」などがトレンドワード上位にランクインし、ネットが沸いた。

メッシのＷ杯ハットトリックは６大会目の出場で自身初。初戦からいきなりの快挙にネットは「メッシハンパないって！」「メッシ、初戦でハットトリックえぐい」「メッシ神の子ではなくもう神です」「メッシさん！スーパースター過ぎる」「初戦からメッシ劇場」「どんだけ伝説作るんだ」「メッシすぎて解説も『ちょっとちょっと…』て突っ込んじゃってる」と驚がく。

大会期間中の６月２４日に３９歳誕生日を迎える。「メッシ３８歳…！！ひえーー」「これで３８歳か？」「ほんとに今月で３９かよ」「メッシはもう歳やろとか思ってたけどマジでわけわからんシュート決めててすみませんでしたの気持ち」と衝撃を受けていた。