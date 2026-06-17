お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが15日、自身のインスタグラムで娘との日常の姿を公開。反響を呼んでいる。



【写真】スナップ利いてそう トントン攻撃を繰り出す娘の右手に母の表情は

布団をかけて、目を閉じる写真をアップしたバービー。まずは「朝から寝かしつけられています。」と状況を説明する。すぐ横にはヒョウ柄の服がかわいい幼い娘が鎮座。右手はバービーのお腹の上に置かれている。



「かなり強めのトントンが、みぞおちにクリーンヒットしてそのたびに目が覚めます。」と続けたバービー。さらに「起きようとすると頭部をベッドに押し付けられるストロングスタイルです。」と娘からの“ねんね”がエンドレスモードになっていることをうかがわせた。



1日にはテラス席に座る母娘の姿をアップ。「娘と楽しく笑い合っていたと思ったら、首にかけていたバッグで急に首を絞められました」と大笑いもつかの間、チョーク攻撃に悶絶しているショットで「一歳児って油断大敵ですね！」とつづっている。



ほほえましすぎるシーンに、ファンからは「飽きるまで付き合いましょう」「付き合ってあげる優しさにジーンときます」「愛おしいですねぇ」「しあわせ ですね」などの声に加え、子育ての“あるある”展開に「私と同じやん」のコメントも。「大きくなりましたね」「豹柄めっちゃ可愛いです」と娘の成長に目を細めるフォロワーもいた。



バービーは1984年生まれ、北海道出身。2021年に年下男性と3年の交際を経て結婚した。3年間の「妊活」を経て、24年に第1子女児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）