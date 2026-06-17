ぬいぐるみを使ってかくれんぼをするコーギー犬がSNSで大きな話題を呼んでいる。



【写真】ぬいぐるみにくっついてグッスリ

投稿されたのはモネ（@monet_corgi）ちゃんの日常を切り取った一枚の写真。



色とりどりのぬいぐるみが山積みにされているベッドに、勢いよく飛び込んで眠るモネちゃん。飼い主によると、夜は大量のぬいぐるみと一緒に眠るのが習慣だそう。ぬいぐるみに埋もれたモネちゃんの馴染みっぷりは「どれがぬいぐるみか分からない！」と大きな反響を呼び、19万表示を記録した。このかわいすぎる行動の背景について、飼い主さんに詳しい話を聞いた。



――いつからぬいぐるみに埋もれて眠るようになりましたか？



飼い主：実は今年に入ってから。もともとベッドを使わない子だったのですが、増えてきたぬいぐるみを片付けるためにおもちゃ箱として使い始めたところ、空っぽの時は寝ないのに、ぬいぐるみが詰まっていると一緒に寝るようになりました。



――なぜ、あえてぬいぐるみの山を選ぶのか



飼い主：もともと、眠くなると毛布やくっついて寝るような子なんです。ぬいぐるみの山も、何かにくっつくと安心できるという感覚にぴったりだったのかもしれません。私の布団に潜り込んでくることもありますが、それが今はぬいぐるみになった、という感じですね。



――動画では勢いよく突進していますね。



飼い主：かなり眠い時なので突進の勢い自体は弱いのですが、下から鼻でクイッと押し上げて入るのがコツのようです。ただ、いつもぶちまけてしまうので、周囲はぐちゃぐちゃの大惨事です（笑）。



――特にお気に入りのぬいぐるみは？



飼い主：遊ぶのはロープやトウモロコシのおもちゃですが、寝る時はなんでもいいようです。強いて言えば、ハシビロコウや緑の恐竜、最近よく振り回して遊んでいる蜂とか、少し大きめのぬいぐるみですね。



――日中はベッドに突進しないんですか？



飼い主：日中はベッドごと振り回して遊んでいるので、乗っているおもちゃはあちこちに散乱しています。朝・昼・夜とずっとぬいぐるみの片付けをしていますが、散らかったリビングを見て笑わせてもらっています。



◇ ◇



投稿には「コーギーのぬいぐるみが一番かわいい！」「どれがぬいぐるみなのか分からない」「ぬい活楽しいワン！」などの反響が寄せられた。



なお、ぬいぐるみはサブスクで毎月増えるそうで、ぬいぐるみの山は今後どんどん大きくなる予定。更にぬいぐるみが散らばる大惨事も、飼い主さんにとっては微笑ましい光景に違いない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）