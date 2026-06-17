有明海でアザラシ発見 一体どこから？ 専門家に聞く
佐賀県沖の有明海でアザラシの映像が捉えられました。一体どこから来たのでしょうか。専門家の見解は。
『マジかよ！』
『こっちに寄ってきている。』
『アザラシやん。』
6月15日午前8時すぎ、佐賀県の有明海に現れたのは、なんとアザラシです。
FBSの記者が16日、現場に向かってみると。
■井手妃奈子記者
「佐賀県白石町です。あちらの辺りでアザラシが見つかったということです。」
■佐賀県有明海漁協 久保田町支所・手塚智也さん
「なんか浮いているなと思って。横顔みたいな感じで見えていました。水面にぽこっと見えていました。そうしたら目が合って、アザラシだと気づきました。」
Q.見てどうでした？
「めちゃめちゃ、かわいかったです。」
手塚さんによりますと、体長は1メートルほど。
船の周りを5分ほど潜ったり、水面に顔を出したりしたのち、船から離れたということです。
海の生き物に詳しい専門家によりますと、アザラシの生息地は、日本では北海道周辺です。
九州までたどり着くことは珍しく、迷い込んだ可能性があるとみています。
■マリンワールド海の中道・岩田知彦 館長
「ほかに写っている船と比べると、だいぶ小さいように見えます。おそらく、ことし生まれの子ではないかと思います。親離れしたあとに、こちら（佐賀）の方に来たと思います。」
アザラシを見つけた手塚さんによりますと、16日は姿を見せなかったそうです。
もし遭遇した場合は。
■岩田館長
「特に近づいたりせずに見守ることだと思います。本来の生息域から外れているが、それはそれで生き物のたくましさも表している。思いをはせてもらえればと思います。」
※FBS福岡放送バリはやッ!2026年6月17日午前5時50分ごろ放送