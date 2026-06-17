佐賀県沖の有明海でアザラシの映像が捉えられました。一体どこから来たのでしょうか。専門家の見解は。

『マジかよ！』

『こっちに寄ってきている。』

『アザラシやん。』



6月15日午前8時すぎ、佐賀県の有明海に現れたのは、なんとアザラシです。



FBSの記者が16日、現場に向かってみると。



■井手妃奈子記者

「佐賀県白石町です。あちらの辺りでアザラシが見つかったということです。」





アザラシを発見したのは、船で海に出ていたノリ漁師の手塚智也さんです。■佐賀県有明海漁協 久保田町支所・手塚智也さん「なんか浮いているなと思って。横顔みたいな感じで見えていました。水面にぽこっと見えていました。そうしたら目が合って、アザラシだと気づきました。」Q.見てどうでした？「めちゃめちゃ、かわいかったです。」手塚さんによりますと、体長は1メートルほど。船の周りを5分ほど潜ったり、水面に顔を出したりしたのち、船から離れたということです。

海の生き物に詳しい専門家によりますと、アザラシの生息地は、日本では北海道周辺です。



九州までたどり着くことは珍しく、迷い込んだ可能性があるとみています。



■マリンワールド海の中道・岩田知彦 館長

「ほかに写っている船と比べると、だいぶ小さいように見えます。おそらく、ことし生まれの子ではないかと思います。親離れしたあとに、こちら（佐賀）の方に来たと思います。」



アザラシを見つけた手塚さんによりますと、16日は姿を見せなかったそうです。

もし遭遇した場合は。



■岩田館長

「特に近づいたりせずに見守ることだと思います。本来の生息域から外れているが、それはそれで生き物のたくましさも表している。思いをはせてもらえればと思います。」



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年6月17日午前5時50分ごろ放送