メッシがアルジェリア戦で圧巻ハットトリック

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表を3-0で下した。

6大会連続出場の38歳FWリオネル・メッシがハットトリックの活躍でチームを勝利に導いた。同僚MFアレクシス・マック・アリスターは「彼を形容する言葉がもう見つからない」と称賛した。

前回の2022年カタールW杯でアルゼンチンに栄冠をもたらしたメッシはあれから4年の歳月を経ても変わらぬ輝きを放った。前半17分に左足のミドルシュートで先制ゴールを記録すると、後半に入ってもこぼれ球を押し込む抜け目ない形で2点目を挙げ、さらに再びエリア外からの左足シュートを決めて今大会第1号ハットトリックも達成した。

フル出場のマック・リスターは試合後のインタビューでメッシについて「彼を形容する言葉はもう見つからない」と最大級の賛辞を送り、さらに「もし誰かが、このチームはレオなしの方が良いのではないかと思っていたのだとしたら、今日ではっきりしたと思います。レオは誰よりも最高の選手です。私たちは、彼が気持ちよくプレーできるようにチームを作っています。今日はそれができたと思います。彼が幸せそうで、ゴールを決めてくれているのは本当に素晴らしいことです」と続けた。

38歳のレフティーは6回目のW杯でもチームメートも脱帽する圧巻のパフォーマンスを披露した。（FOOTBALL ZONE編集部）