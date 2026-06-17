メッシが試合後に喜びを語った

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦アルジェリア代表戦でハットトリックを達成。

チームを3-0の勝利に導いた試合後に「とても結束しているし、団結していて強いチームだ」と、連覇への自信も語った。

2006年ドイツW杯で18歳にして初出場を果たしたメッシは、38歳で迎える今大会初戦のアルジェリア代表戦にスタメン出場。キックオフ時点で史上初のワールドカップ（W杯）6大会出場を果たし、アルゼンチン代表として200試合目の出場となるメモリアルゲームにもなった。

メッシは前半17分にペナルティーエリア外から左足のミドルシュートを叩き込み先制ゴールを決めた。さらにメッシは後半15分にもGKが弾いたこぼれ球を抜け目なく押し込んで追加点をゲット。同31分にも再びペナルティーエリア外から左足シュートをゴール左下に決め、今大会初となるハットトリックを達成した。そして後半35分に途中交代が告げられると、スタジアムのサポーターはスタンディングオーベーションでメッシに拍手喝采を送った。

このハットトリックによりW杯通算16得点として、ミロスラフ・クローゼ（ドイツ）の歴代最多得点にも並んだ。試合後に国際サッカー連盟（FIFA）のインタビューに応じたメッシは「（6大会連続出場でも）フレッシュに感じる。今日は難しい試合だったが、勝つことができて幸運だった。初戦を勝利でスタートできるのは素晴らしいことだし、それは決して簡単なことではない。前半にゴールを決めることができたし、そこから前進できた。後半には、さらに大きな違いを作れたと思う」と振りかえった。

2022年カタールW杯からの連覇に挑む大会初戦を終え、メッシは「僕たちは今、本当に幸せ。とても結束しているし、団結していて強いチームだ。そういう時間を過ごせたら素晴らしい」と、チームに対する自信も見せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）