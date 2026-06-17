メッシがアルジェリア戦で今大会初のハットトリック達成

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。

FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めると、後半にも2ゴールを挙げて今大会初のハットトリックを達成した。日本のSNS上では、水曜日のお昼時に試合を生中継したNHKに感謝と称賛の声が殺到している。

アルゼンチンはキックオフからわずか5分、エリア内でパスを受けたメッシがゴールネットをいきなり揺らしたが、オフサイドで得点は認められなかった。しかし、同17分にMFロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けたメッシがドリブルで運ぶと、ペナルティーエリアの外から左足のミドルシュートを決めた。

メッシは後半15分、MFアレクシス・マック・アリスターのシュートをアルジェリアGKルカ・ジダンが弾いたこぼれ球にいち早く反応し、右足で押し込み追加点。さらに同31分にも左足でダメ押し点を奪い、今大会第1号ハットトリックを達成した。38歳のレフティーはこの3得点でW杯通算得点を「16」へ一気に伸ばし、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼに並んで歴代1位タイとなった。メッシは得点直後の同35分に交代でベンチへ下がった。

この試合、日本ではDAZNだけでなく地上波のNHK総合で生中継。多くの人が観戦できる状況だっただけに、SNS上では「NHK、メッシのW杯全ゴールをHTにも試合後にもやってくれるのまじでありがたい」「ストレスなく神メッシの素晴ら得点を観ることができて嬉しい 個＋チーム力が高くて強い NHKさんありがと」「NHKさん、アルゼンチン戦を放送してくれてありがとうございます！おかげで同年代の星 メッシのプレーを存分に楽しめました！これからも快く課金させていただきますｯ」「メッシハットトリックだ これを地上波NHKで見せてくれてありがとう（受信料払ってます） BSじゃなかったのありがてぇ〜」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）