メッシがアルジェリア戦で圧巻パフォーマンス

アルゼンチン代表の38歳FWリオネル・メッシは、北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦アルジェリア代表戦でハットトリックを達成。

ペナルティーエリア外からのゴール数で歴代最多記録を更新した。

2006年ドイツW杯で18歳にして初出場を果たしたメッシは、38歳で迎える今大会初戦のアルジェリア代表戦にスタメン出場。キックオフ時点で史上初のワールドカップ（W杯）6大会出場を果たし、アルゼンチン代表として200試合目の出場となるメモリアルゲームにもなった。

そして前半17分にMFロドリゴ・デパウルのパスを受けて前を向くと、ドリブルで持ち運んでペナルティーエリア外から左足ミドルを決めチームの先制点をマークした。データがサイト「オプタ」は公式Xで、メッシの先制点が「ペナルティーエリア外からのW杯通算5得点目になった」と投稿。さらに、こぼれ球を押し込んだ2点目を決めたのち、後半31分には再びペナルティーエリア外からの左足ミドルを決めた。

国際サッカー連盟（FIFA）では、歴代W杯でのペナルティーエリア外からの最多ゴール選手はリベリーノ（ブラジル）の5得点としているだけに、歴代最多記録を更新した。

また、「オプタ」では「リオネル・メッシはW杯の試合で複数ゴールを決めた最年長選手（38歳357日）となった。1990年のロジェ・ミラ（38歳34日）を上回った」とも投稿している。

メッシはハットトリックによりW杯通算ゴール数を16得点に伸ばしてミロスラフ・クローゼ（ドイツ）の最多ゴール記録に並んだ。アルゼンチンの初戦は、メッシにとって記録づくめの1日になった。（FOOTBALL ZONE編集部）