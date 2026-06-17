台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、桃のしあわせをぎゅっと詰め込んだデザートティー「ピーチフルピーチ」が期間限定で登場。

じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みとキュンとした酸味から、桃のしあわせを感じられる、夏にぴったりの一杯です☆

ゴンチャ「ピーチフルピーチ」

発売日：2026年6月25日(木)

モバイルオーダー先行販売：2026年6月22日(月)〜 取扱い全店にて

先行販売：2026年6月18日(木)〜 ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店

※トッピングのみ全店で6月25日より販売されます

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります

ゴンチャの夏の定番、ピーチシリーズが2026年も登場。

2026年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った果肉入りピーチゼリーに、甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースが使用されます。

シャキシャキ、ぷるぷる食感とともに、桃をまるごと頬張ったようなおいしさを楽しめるデザートティーです。

ベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。

桃のおいしさを引き立てながら、すっきりとした後味に仕上げられています。

ラインナップは、まろやかなミルクティー、爽やかなティーエード、シャリッとなめらかなジェラッティー、シュワッと爽快なスパークリングティーの4種類。

2026年はミルクティーとティーエードに待望のLサイズも登場し、暑い季節に、桃のおいしさをもっとたっぷりゴクゴク楽しめます☆

ピーチフルピーチ ミルクティー

価格：760円(税込)

サイズ：ICED／M・L

追加トッピング：2つまで可能

桃のおいしさを丸ごと味わえる「ピーチフルピーチ ミルクティー」

福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクにとろけるように絡み合います。

2026年からたっぷり楽しめるLサイズもラインナップ☆

ピーチフルピーチ ティーエード

価格：670円(税込)

サイズ：ICED／M・L

追加トッピング：2つまで可能

2026年からLサイズも楽しめる「ピーチフルピーチ ティーエード」

桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる、夏にぴったりのフルーツティーです。

みずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースのバランスが絶妙で、贅沢な果肉入りピーチゼリーで満足感もたっぷり☆

ピーチフルピーチ ジェラッティー

価格：700円(税込)

サイズ：FROZEN／M

追加トッピング：2つまで可能

桃のおいしさが詰まった、シャリっとなめらかな「ピーチフルピーチ ジェラッティー」

白桃と黄桃のダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリーと阿里山ウーロンティーを合わせています。

濃厚な桃の味わいと、食感のハーモニーが楽しめるフローズンティーです。

ピーチフルピーチ スパークリングティー

価格：760円(税込)

サイズ：ICED／L

追加トッピング：1つまで可能

桃がシュワッと香り立つ、爽快感あふれる「ピーチフルピーチ スパークリングティー」

白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーに、すっきりとした阿里山ウーロンティーを合わせています。

飲み心地さわやかなスパークリングティーが、たっぷりLサイズでゴクゴク飲めるのもポイントです。

こだわりポイント1：しあわせのシャキシャキ食感「果肉入りピーチゼリー」

甘みの濃い福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせた「ピーチフルピーチ」

まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力です。

こだわりポイント2：ジューシーな白桃×甘酸っぱい黄桃「ダブルピーチソース」

福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせた、ダブルピーチソース！

ひと口ごとに2つのソースがお茶ととろ〜り絡み合い、味わいを豊かに変えていきます。

こだわりポイント3：桃のおいしさ、すっきり引き立つ「阿里山ウーロンティー」

2026年のベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。

甘酸っぱいジューシーな桃のおいしさを引き立てながら、すっきりと香る、この季節にぴったりのお茶です。

トッピング：果肉入りピーチゼリー

価格：100円(税込)

福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせた「果肉入りピーチゼリー」

まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力です。

ゴンチャおすすめ「果肉入りピーチゼリー」カスタム「マンゴー阿里山 ティーエード+果肉入りピーチゼリー」

「果肉入りピーチゼリー」を使った、ゴンチャおすすめのカスタマイズ紹介。

お茶とトッピングを自由に組み合わせる、ゴンチャらしい楽しみ方です。

「マンゴー阿里山 ティーエード+果肉入りピーチゼリー」は、マンゴーと果肉入りピーチゼリーが絡み合う、果実感たっぷりのジューシーな一杯。

マンゴーのやさしい甘みとピーチの風味が重なり合う、この季節にぴったりの組み合わせです。

じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みとキュンとした酸味から桃のしあわせを感じられる、夏にぴったりのデザートティー。

ゴンチャにて2026年6月25日より販売される「ピーチフルピーチ」の紹介でした☆

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