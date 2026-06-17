犬にとって『アイコンタクト』はどんな意味がある？

犬にとって「目を見る」という行為は、特別なコミュニケーションです。犬の場合、アイコンタクトは状況によって意味が大きく異なります。

例えば、信頼している飼い主に対しては、「信頼しています」「大好きです」「気持ちを共有したい」というサインとして使われることが多いです。

しかし一方で、初対面の相手や犬同士では、「威圧」の意味を持つこともあります。実は犬の世界では、じっと目を見つめ続ける行為が威嚇や緊張につながるケースが多いのです。

したがって、人間側が悪気なく見つめていても、「怖い」「もしかして怒られてる？」と勘違いしてしまう犬もいるので気をつけましょう。

犬に絶対NGな『アイコンタクト』５選

飼い主が良かれと思ってやっていたアイコンタクト方法が、実は逆効果になることもあります。ここでは、犬にやってはいけないNGなアイコンタクトの取り方を見ていきましょう。

1.正面から目を見つめる

犬は真正面からじっと目を見つめられると、「威嚇されている」「もしかして敵意を向けられている？」と感じてしまいます。信頼関係を築けている飼い主が相手でも、「怒られているかも…」と不安になってしまうので、真正面からじっと見つめる行為は控えましょう。

2.じっと長時間見つめ続ける

犬ともっと仲良くなりたいと思うほど、つい見つめてしまうという人もいるでしょう。しかし、犬に視線を固定した状態のまま、長時間見続ける行為は、犬にとってプレッシャーになりかねません。

特に、臆病な犬はストレスを感じやすいので、少しでも目を逸らされたり後ずさりされたりしたときは、「ストレスをかけてしまっている」と察して視線を逸らしてあげましょう。

3.怒りながら目を見る

叱る時に、「ダメでしょ！」と顔を近づけて愛犬の目を見る飼い主がいます。しかしこれは、過剰に恐怖心を強める原因になるので、あまりオススメできません。

特に繊細な性格の犬は、この行動がトラウマになり、飼い主の顔を見るのが怖くなったり、アイコンタクトを避けるようになることもあるので気をつけましょう。

4.初対面の犬をじっと見る

犬好きな人ほどやりがちなアイコンタクトに、初対面の犬をじっと見つめるという行動があります。しかし、知らない犬をじっと見る行為は、相手の犬の視点では「敵意を向けられている」「警戒されてる？」と勘違いしがちです。

警戒心を刺激してしまい、怖がりな犬や好戦的な性格の犬の場合、攻撃的な行動に出てしまうこともあるので気をつけてください。

5.顔を近づけすぎてしまう

犬との距離が近すぎると、圧迫感を与えてしまう可能性があります。特に、顔を近づけてしまうと、犬に「逃げ場がないと思わせてしまい、強いストレスを感じる犬も多いです。したがって、顔を近づけてアイコンタクトを取る行為は控えましょう。

愛犬が見せる「嫌だ」のサインとは？

犬は言葉を話せない分、行動や仕草で気持ちを伝えます。もしもアイコンタクトをとっている際、以下の行動が見られたら、ストレスを感じているサインかもしれません。

目をそらす あくびをする 顔を背ける その場から離れる 体を硬直させる

この場合は、すぐに見つめることをやめて、視線を逸らしてください。犬が安心した様子を見せたら、再びスキンシップなどのコミュニケーションを再開しましょう。

犬が安心する『正しいアイコンタクト』のやり方

犬にとってのアイコンタクトは、「見つめる」よりも「安心させる」ことが重要です。では、どんなアイコンタクトの取り方なら、犬を安心させながら絆を深めることができるのでしょうか。

優しく短く目を合わせる 柔らかく視線を返す 笑顔や穏やかな声を意識する アイコンタクトできたら褒める 無理に目を合わせようとしない

犬とアイコンタクトを取るときは、飼い主側が柔らかい雰囲気を意識することが大切です。視線の送り方や表情、さらに穏やかな声音で声かけをすることで、「怒っていない」「愛情を向けられている」と犬たちに正しく気持ちが伝わりやすくなります。

また、愛犬から自然に視線を送ってくれるタイミングを待つことも大切です。無理に目を合わせようと顔を覗き込んでしまうと、怖がらせたりストレスを与えてしまったりするのでやめましょう。

まとめ

犬とのアイコンタクトは、信頼を深める一種のコミュニケーション手段です。愛犬が安心する方法でアイコンタクトを取れば、信頼関係を築いたり、安心感を与えることができます。その一方で、間違った方法は、犬に恐怖や不安を与えてしまうこともあるので注意が必要です。

大切なのは、"安心して目を合わせられる関係"を作ることです。毎日の積み重ねが、少しずつ信頼につながっていくので、紹介したアイコンタクトの取り方を参考に、愛犬が安心できる関係性を築きましょう。