緑が鮮やかに輝く初夏。心地よい風に誘われて、旅へ出かけたくなる季節がやってきた。そんな今、訪れたいのが、2025年にリニューアルした伊豆高原の日本旅館「赤沢迎賓館」だ。わずか15室のみを配した宿は、全室露天風呂付き。敷地内には日本庭園を備え、客室はもちろん大浴場からもみずみずしい新緑を望むことができ、自然に身を委ねているような気分を堪能できる。さらに、敷地内にはサウナを備えたスパや日帰り温泉、多彩なレジャー施設も充実。癒しと遊びの両方がかなう、非日常の滞在をレポートしたい。

和の美意識が隅々に息づく、静謐な癒やしの宿へ

「赤沢迎賓館」入口

伊豆の自然に囲まれた高台でカトープレジャーグループ（KPG）が運営する「赤沢迎賓館」は、1000坪を超える広大な敷地の中に、日本建築の伝統美と匠の技が織り成す洗練された宿だ。2025年のリニューアルでは、美しい意匠はそのままに、より快適に過ごせるよう細やかな部分をアップデート。凛とした門構えが、旅情をいっそう掻き立てる。

アートと和洋折衷なインテリアが印象的なロビー

館内に一歩中に足を踏み入れると、螺鈿細工を施した迫力あふれるアート「海の波と雁（がん）の群れ」が目に入る。ロビーはしっとりと格調高い雰囲気で、到着と同時に特別な滞在の始まりを感じさせる。

入浴後の待ち合わせや館内で寛ぐのに最適なラウンジ

宿泊棟へ向かう回廊には、大きな窓から日本庭園の緑を望むラウンジが。四季折々の美しい景観を眺めながら、フリードリンクのコーヒーや紅茶片手に、ナッツやチョコレートなどを楽しめるのがうれしい。

数寄屋造りの趣に包まれる、日本美を映した客室

眼下には緑あふれる庭園を望む

窓の外に緑に包まれた露天風呂が広がる客室は、格天井や網代編みの天井、聚楽の塗り壁など、職人の手仕事による和の趣向が随所に息づき、そこにいるだけで静かな高揚感に包まれる空間だ。

2階の客室内観

茶室を思わせる趣深い入口のしつらえや洗面台の意匠にも、洗練された美意識が宿る。小あがり仕様の寝室には、シモンズ社とKPGが共同開発したオリジナルマットレス「スリープレジャー」を備えている。姿勢に合わせてベッドが沈むので横になった瞬間から自然と身体の力が抜け、包み込まれるようなフィット感。深い眠りにつくことができた。

やわらかな海洋深層水に身を委ねる、至福の湯浴み

露天風呂に採用した濃縮海洋深層水は、ミネラル分豊富

部屋の最大の魅力は、伊豆赤沢沖の深海800mから汲み上げた海洋深層水を使用した露天風呂だ。さらに“寝湯”という点もポイントが高い。いつもとは少し違った目線で深い安らぎに包まれながら、プライベート感あふれる湯浴みが楽しめる。

「露天風呂は、檜張りから石張りにリニューアルしました。こちらの湯に採用している海洋深層水は塩分濃度が5％と高く、浮遊感が味わえるので、全身の力を抜いてリラックスできます」とホテルスタッフ。

やわらかな湯あたりが堪能できる大浴場

さらにおすすめしたいのは、同じく海洋深層水を取り入れた大浴場だ。まるで絵画のように切り取られた庭の深緑を眺めながら、静かに湯へ身を沈めるひとときを味わえる。

この日は、小鳥のさえずりが響く中、木々の間を軽やかに駆けるリスにも出会えた。やわらかな湯に包まれていると、知らず知らずのうちに緊張がほどけ、心まで穏やかに満たされていく。

ボウリングもビリヤードも。大人の遊び心を満たすレジャー体験

さらに、アクティビティもたっぷり楽しめるのがこの宿のもうひとつの大きな魅力。宿のある「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」敷地内には併設された純和風のボウリング場「赤沢ボウル」があり、「赤沢迎賓館」宿泊者は1ゲーム無料で楽しめる。

海をイメージしたプレイラウンジ

併設されたレジャー施設は、それだけにとどまらない。同じ並びには、ビリヤードにボードゲーム、ダーツ、卓球などを優雅に楽しめるプレイラウンジ「DEEP SEA LOUNGE」があり、宿泊者は2日間無料で利用できる。フリードリンクや軽食を楽しめるスペースもあり、遠くまで足を運ばずともさまざまなレジャーが体験できるのがうれしい。

伊豆の旬の美食を味わう、心ほどけるひととき

旬の恵みや地元食材を生かした料理が並ぶ

たっぷり動いて、お腹が空いてきたら夕食へ。先付けは、瑞々しい水蛸や平貝、フルーツトマトなどと共に爽やかなジュレを添えた碓井豆腐（えんどう豆の一種、碓井豆を使用した豆腐）だ。涼やかな彩りが食欲をそそる。

「海華の恵み」

特に感激したのは「海華の恵み」。舌の上でとろける鮪や身の引き締まったワラサなど、全6種のお造りを満喫できる至福の一皿だった。まろやかな土佐醤油、あっさりとした白ポン酢、コクのある塩辛醤油と、好きな組み合わせで新鮮な海の幸を堪能しよう。

多彩な料理が楽しめる「組肴」

香ばしい桜海老の餡がアクセントになった繊細な味わいの百合根玉地蒸しや、濃厚なうま味の蛍烏賊に爽やかな芹が調和した辛子酢味噌和えなど、目にも華やかな「組肴」にも心躍る。

海を望む露天にアウトドアサウナも！2026年注目の温泉＆スパへ

オーシャンビューの大露天風呂

次の日の朝食後は2025年12月にリニューアルオープンした、同じ敷地内の「赤沢日帰り温泉館」へ！太平洋と一体になれる眺望抜群の大露天風呂はそのままに「温暖浴」を新設し、ラウンジを増設したそうだ。

大露天風呂のほか、温暖浴やラウンジも充実した「赤沢日帰り温泉館」

新設された「温暖浴」（写真左上）は、40度前後で身体をやさしく温め、低温でじっくりと発汗を促すことで、代謝アップやデトックス効果が期待できるというもの。リラックスできるソファに腰かけながら、ゆったりとととのえる。

「赤沢日帰り温泉館」にはレストランが併設されているので、チェックアウト後も寛げる

増設された「海のねころびラウンジ」（写真下段）は、「森」と「海」をイメージした、湯上り後に寛げるラウンジスペース。約8000冊の本に囲まれながら、没入感のあるリラックスタイムを満喫しよう。

「赤沢迎賓館」からは連絡通路で直接足を運べる海洋深層水「赤沢スパ」

ウェルネスに興味がある方は、フランス発祥の「タラソテラピー（海洋療法）」を取り入れた「赤沢スパ」を訪れるのもおすすめだ。こちらも宿泊者は無料で入館できるリラクゼーション施設。心身ともにリラックスできる「海洋深層水タラソプール」（写真左上）や、じんわり温まる「温暖浴」（写真左下）、デトックスできる「岩盤浴」（右下）など、多彩なコンテンツが楽しめる。

ロウリュ式のプライベートサウナと水風呂

スパでは、気軽にバレルサウナが堪能できるのも魅力。爽やかな風が吹き抜ける木々に囲まれた空間で心身ともにととのおう。

静寂に包まれた数寄屋造りの客室で緑に癒やされ、海洋深層水を活用した温泉やスパ、多彩なレジャー施設まで無料で満喫できるのが赤沢迎賓館の魅力だ。決して手頃な価格帯ではないが、滞在そのものがひとつのリゾート体験として完結しており、粋を尽くした上質な宿でありながら、コストパフォーマンスが高い一軒ともいえる。館内で過ごす優雅な時間が、旅の満足度をより豊かなものにしてくれるはずだ。

「赤沢迎賓館」

[住所]静岡県伊東市八幡野1754-114-3

[電話]0557-53-4890

[アクセス]伊豆高原駅から無料送迎バスで約20分

[料金]2名1室利用時、2食付 4万7850円〜（入湯税別途）

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

取材協力： カトープレジャーグループ

【画像】寝ながら入る露天風呂に、VIP席でボウリング。伊豆高原の温泉旅館「赤沢迎賓館」で過ごす非日常ステイ（16枚）