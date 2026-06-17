「アジア勢の無敗記録を止めてしまった」ノルウェーに１−４惨敗のイラク、母国ファンの反応は？「内容は悪くなかった」「心が痛む」【Ｗ杯】
アジア勢の“快進撃”がついに止まった。
イラク代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、ノルウェー代表とボストン・スタジアムで対戦した。
29分にノルウェーのアーリング・ハーランドに先制点を献上したイラクは、39分にアイメン・フセインのヘッド弾で追いつく。しかし、43分に再びハーランドに得点を許すと、後半に入って76分と90＋６分にも失点。１−４で敗れた。
これによりイラクは、開幕から６日目にしてアジア勢初の敗戦チームとなった。オランダと２−２の痛み分けに終わった日本をはじめ、韓国（２−１／チェコ）、カタール（１−１／スイス）、オーストラリア（２−０／トルコ）、イラン（２−２／ニュージーランド）、サウジアラビア（１−１／ウルグアイ）に続くことはできなかった。
北欧の雄に屈したイラク。母国ファンからは次のような声が上がっている。
「結果は厳しいが、内容は悪くなかった」
「アジア勢の無敗記録を止めてしまった」
「なんて酷いんだ」
「アジアの恥だ」
「心が痛む」
「悲観する必要はない」
「次は勝とう！」
イラクは次節、22日にフランスと相まみえる。豊富なタレントを擁して優勝候補の一角と目される強豪を相手にどのような戦いを見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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29分にノルウェーのアーリング・ハーランドに先制点を献上したイラクは、39分にアイメン・フセインのヘッド弾で追いつく。しかし、43分に再びハーランドに得点を許すと、後半に入って76分と90＋６分にも失点。１−４で敗れた。
北欧の雄に屈したイラク。母国ファンからは次のような声が上がっている。
「結果は厳しいが、内容は悪くなかった」
「アジア勢の無敗記録を止めてしまった」
「なんて酷いんだ」
「アジアの恥だ」
「心が痛む」
「悲観する必要はない」
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