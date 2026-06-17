「韓国で爆買い」辻希美＆杉浦太陽の長女・希空、プライベートショット公開「念願のBHCチキン食べた」
俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女でインフルエンサーの希空さんは6月16日、自身のInstagramを更新。韓国旅行を満喫した様子を公開しました。
【写真】韓国を満喫する希空
2枚目は、店の前でポーズを取った全身ショット。ガーリーな白いトップスにワイドデニムを合わせたコーディネートで、似合っていてかわいらしいです。ほかにも、おいしそうな韓国料理や街中での楽しそうな様子などが見られ、充実した旅であったことがうかがえます。
(文:多町野 望)
【写真】韓国を満喫する希空
たくさんの買い物袋を持った姿希空さんは「韓国で爆買い 念願のBHCチキン食べた、、」とつづり、6枚の写真を投稿。韓国で撮影したさまざまなプライベートショットです。1枚目は、店の中でたくさんの買い物袋を持つ姿です。髪形はツインテールで、サングラスを着用しています。
「久しぶりにカフェ行った」5月15日にも「久しぶりにカフェ行った」と、プライベートショットを公開していた希空さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)